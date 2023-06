Para muchas personas resulta hasta repulsiva la intención de Keiko Fujimori de volver a intentar la presidencia por cuarta vez —la verdad, tiene derecho, como cualquier ciudadano—. Los cuestionamientos que ahora tiene le han permitido de manera astuta y sutil lanzar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales.

Por eso viene circulando un video por redes sociales en el que aparece el excongresista Miguel Torres haciendo de maestro de ceremonias para supuestamente justificar la pretensión de Keiko y la motivación que la mueve. Curiosamente, utilizan la analogía que grafica los resultados electorales de las tres últimas elecciones: “Hasta un panetón le gana a Keiko”.

Torres apela a la perseverancia como una gran cualidad y fortaleza de Keiko, y por eso se empecina en volver a postular. Cierra el mensaje con una falacia: ¿por qué se preocupan si no le gana a nadie?

La verdad es que sí nos preocupa, porque su sola incursión electoral activa el otro sentimiento que se exacerba en cada campaña electoral, que es al antifujimorismo, que es bueno, en el sentido de generar conciencia y lecciones aprendidas con todas las trapacerías que cometieron cuando fueron gobierno, pero es muy negativo, porque activa los sectores radicales del país que utilizan muy bien el mensaje del antifujimorismo como caballito de batalla y se polariza el país, lamentablemente.

Este capricho de Keiko nos muestra también que no aprendió nada y que lo que menos le importa es el país; además, confirma la crítica abierta de que Fuerza Popular no existe si no tiene a un Fujimori en la candidatura, relegando cualquier posibilidad de otros conspicuos líderes del fujimorismo.

El tema de fondo es que no nos preocupa el panetón, sino la pataleta y berrinche que hace Keiko cada vez que pierde una elección. Es una mala perdedora que patea el tablero y esta actitud antidemocrática es un peligro, porque nos ha llevado a situaciones extremas con resultados nefastos para el país.