Si la indignación colectiva frente a las tropelías e ignominias que viene realizando el gobierno de Pedro Castillo está creciendo día a día, el otro poder del Estado, el Congreso de la República, no se queda atrás. Sigue haciendo deméritos para seguir desacreditando la institucionalidad del Estado.

No solo han sido los despropósitos de las leyes que pretenden tumbarse la reforma universitaria y del transporte, sino que también hay evidencias de despilfarro de presupuestos públicos, instalando insulsas comisiones investigadoras como la del supuesto fraude en las elecciones, que tiene como asesora estrella a la excongresista Rosa Bartra y a militantes de Renovación Popular y aportantes a la campaña de Keiko Fujimori como único mérito para estar en esos puestos.

Si el MTC, el Minem o el Minsa son las agencias de empleo de Vladimir Cerrón, por obra y gracia del presidente Castillo, en el Congreso no se quedan atrás y, para no desentonar, contratan este tipo de personajes que ya han hecho demasiado daño, como el despilfarro de más de cinco millones de soles en la “tristemente célebre” comisión Lava Jato, que no ha generado ninguna denuncia y menos alguna carpeta fiscal para justificar semejante despropósito.

En el colmo de la desfachatez se pretende subvertir las investigaciones fiscales; desde la Comisión de Justicia buscan debilitar la figura de la colaboración eficaz en las investigaciones fiscales. Esta aberración es promocionada por las bancadas fujimorista, cerronista y la de Telesup, cuyos líderes tienen procesos complejos sobre corrupción, financiamiento ilegal de campañas y lavado de activos.

Así que el problema es más complejo para buscar una salida a todo este desmadre que, es evidente, no solo se da en el Ejecutivo. Al final, entre ambos se protegen, o mejor dicho se coluden –tienen un pacto de no agresión, que parece más a componenda–, porque saben que no pueden hacerse daño, que una vez que gatillen la vacancia presidencial o la disolución del Congreso se tienen que ir todos.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el Consejero Regional de Junín, José Villazana, sobre la captura de ‘Los Tiranos del Centro’ que estaría además ligada a ‘Los Dinámicos del Centro’ no sólo por el modus operandi.