El Congreso está cumpliendo su consigna de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia en una clara intromisión de un poder del Estado sobre otro, para controlar obscenamente el sistema de justicia con la modificación del informe técnico que ahora sí recomienda la destitución de los miembros de la JNJ y así buscar impunidad para los ‘mochasueldos’, ‘Los Niños’ y tanto traficante que conforman el actual Parlamento.

Esto es todo un plan orquestado como una componenda del fujicerronismo aliado con el partido de los Acuña y sus satélites para destruir la institucionalidad del país, por eso han sido capaces de establecer un pacto autoritario para tomar el control de la JNJ y después los organismos electorales, desapareciendo la separación de poderes.

Por eso destituyeron a la fiscal Zoraida Avalos y eligieron a los magistrados del Tribunal Constitucional afines a sus intereses —escuchen al propio presidente del TC que le da todo el poder al Congreso para manejar a discrecionalidad la “cuestión de confianza”—, y ni qué decir del defensor del Pueblo, que es un alfil del cerronismo, un incompetente puesto en el cargo para manipularlo de acuerdo con los intereses mezquinos.

La JNJ no ha cometido ninguna falta grave, lo dice el informe de la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia que emitió en la mañana del miércoles el informe, declarando taxativamente que no había ninguna causal para que se pueda acusar de falta grave a los miembros de la JNJ. En la noche cambiaron todo, al extremo de aprobar esta ignominia con un informe con cargo a regularizar.

Lo llamativo de todas estas tropelías del Congreso es que las hacen con el aval del Ejecutivo, por su silencio cómplice, por lo que se deduce que es parte del otro pacto de facto para quedarse hasta 2026 o quién sabe, si pretenden quedarse más y así imponernos formalmente una dictadura, con este copamiento en las principales instituciones del Estado y la desestabilización de la democracia.

Que se entienda que en estas circunstancias no hay seguridad jurídica en el país, por lo tanto, olvídense de las inversiones en un contexto que la economía no crece y no hay empleo, además de estar ad portas de una crisis climática y alimentaria, es un tremendo despropósito.

A este paso, Boluarte y el Congreso nos van a llevar al cadalso y se cumplirán los pronósticos apocalípticos de destrucción del país; es momento de organizarnos y hacer sentir la indignación ciudadana, movilizándonos.

