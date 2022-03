Después de la vergonzosa votación del Congreso a favor de la confianza al gabinete Torres, queda confirmado que el país está en orfandad y es válida la sospecha de componendas y acuerdos bajo la mesa entre el Parlamento y el Ejecutivo, que involucran corrupción por las prebendas que ya declaró Karelim López en la Fiscalía.

Lo anunciamos ayer, en nuestra columna diaria, que iban a obtener el voto de confianza a pesar estas serias acusaciones y la incompetencia funcional de varios ministros que deberían estar ya defenestrados. A los congresistas no les importa el país, reculan de su función de control político y fiscalización y ayer se demostró con los votos que hay concupiscencia en la corrupción.

¿Qué hacemos? Evidentemente es el momento de movilizar a la ciudadanía, es el único camino para ejercer presión ciudadana contra las ignominias de este gobierno y el Congreso, porque es evidente que no va a prosperar ninguna iniciativa que ayude a solucionar esta crisis política.

Los congresistas se sienten cómodos en esta nebulosa y la realidad de no tener los votos para promover cualquier mecanismo de control político al gobierno de Castillo. Entonces, juegan con los mensajes porque no quieren hacer las reformas políticas para que prospere una acusación constitucional, inclusive no tienen los votos para la vacancia, esa es la cruda realidad.

Una alternativa inteligente es que algún congresista valiente promueva una ley para que se autodisuelvan y convoquen a nuevas elecciones generales; eso podría poner en jaque al gobierno. Pero es iluso después de que la mayoría de los congresistas ha sido evidenciado, con sus votos, sus aspiraciones sibilinas.

Queda confirmado que para los congresistas vale más la quincena y –quién sabe– los negociazos que ya se han venido ventilando en sendas investigaciones periodísticas, por tanto, solo nos queda movilizarnos y hacerles sentir que están deslegitimados para gobernar. La tarea es cómo organizarnos y, sobre todo, que esta sea genuina para convocar a una movilización nacional.