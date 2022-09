[Opinión] Richard Arce: El premier en una bandeja de plata

El anuncio de la Fiscalía de la Nación, de incorporar a Aníbal Torres y Félix Chero en la investigación por “encubrimiento personal” y “organización criminal” sobre los casos de corrupción, es un avance determinante para cercar a la presunta mafia de Palacio.

Porque, ahora sí se podría acorralar a los involucrados en estos tinglados en Palacio, porque Torres y los otros ministros no tienen la inmunidad que protege constitucionalmente al presidente Castillo y, lo más importante, la Fiscalía podría continuar con el proceso judicial, acusando a los ministros, y tendríamos sentencias.

Además, es determinante la infracción constitucional en la que han incurrido Torres y Chero –se puede incluir también a los otros ministros ayayeros– que inmediatamente son pasibles de denuncias constitucionales. El artículo 128 de la Constitución establece claramente la responsabilidad penal de los ministros por los actos del presidente y lo que han venido haciendo es encubrir groseramente al presidente para evadir a la justicia.

Solo se requiere un valiente congresista que inmediatamente presente la acusación constitucional contra Torres para que se inicie su proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que solicite su inhabilitación, con los argumentos de la denuncia fiscal que ahora los involucra.

Este procedimiento constitucional no tiene ningún riesgo respecto a la posibilidad de interponer una cuestión de confianza –que solo es por asuntos de política de Estado–, porque no aplica frente a una denuncia constitucional. Entonces, los congresistas pueden accionar con confianza, no quemarían su bala de plata; además, solo se requiere mayoría simple, 66 votos para inhabilitar a Torres y ponerlo a merced del Ministerio Público.

Ahora sí, el Congreso tiene la cabeza de Torres en bandeja de plata; si no lo hacen, simplemente quedarán como unos “muchachitos tontos”, cómplices de la impunidad de Palacio.