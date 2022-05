La noticia del día fue la censura de la ministra Betssy Chávez con 71 votos en el Congreso. Se veía venir por las negligencias que cometió cuando autorizó, en plena Semana Santa, el paro de controladores aéreos y generó un caos en los aeropuertos del país. Además, sus denuncias por plagio de la tesis de grado descalifican a cualquier funcionario.

El problema que tiene ahora el Ministerio de Trabajo es mayor, sobre todo por la situación de la Sunafil, cuyo superintendente, Jesús Baldeón, tuvo que renunciar ante las presiones que ejercen en el gobierno con la pretensión de supuestamente reorganizar la institución cuando, en realidad, lo que buscan es copar la entidad con militantes de Perú Libre.

Esta situación engorrosa provocó una renuncia masiva de los principales funcionarios que han venido fortaleciendo la institucionalidad de la Sunafil en estos años para salvaguardar los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores, resaltando sus funciones técnicas a fin de que el trabajo decente sea la regla y no la excepción en el país.

Lo objetivo es que estas decisiones del gobierno y del Congreso no debiliten a esa entidad que, por el contrario, requiere la atención del Ejecutivo para garantizar los derechos de los trabajadores y acompañar a las empresas para que cumplan las leyes.

Pero no solo es el Ministerio de Trabajo. También está el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene al ministro Arce, que no ata ni desata y quien no tiene ninguna experiencia previa. En un escenario de posible hambruna, con el problema de los fertilizantes, es peligroso para el país que se juegue con el futuro del agro, que está intrínsecamente relacionado con la seguridad alimentaria, que se estaría poniendo en riesgo.

Los cambios ministeriales no van a mejorar la imagen del presidente Castillo. Al contrario, la gente ya siente hartazgo contra la improvisación y la ineptitud de este gobierno que está al garete. Lo que se nos viene es nada promisorio.

