[Opinión] Richard Arce: El fútbol nos une y la política nos enfrenta

Espero que, al estar leyendo esta columna, hayamos obtenido un resultado importante en Montevideo, donde ya se escribió la historia del fútbol peruano, en 1981 ganándole en el mítico Estadio Centenario a Uruguay por las Eliminatorias, que a la postre nos permitió clasificar al Mundial de España 82. Tengo la imagen borrosa de esos momentos inolvidables.

Empiezo así porque es muy importante entender cómo el fútbol moviliza a los peruanos, sobre todo en estos últimos años, al extremo de que ya nos consideran como una de las hinchadas más fieles y apasionadas del mundo que sigue a su selección incondicionalmente.

Además, el fútbol es un elemento integrador porque es de los pocos momentos donde todo el país se une en un solo esfuerzo, grito y esperanza para alentar a nuestra selección. Y esta característica de unidad es determinante para poder buscar otros “elementos integradores” que nos ayudarían a construir una nación, tarea aún pendiente en el bicentenario de nuestra independencia.

Aludo al fútbol porque en esta crisis política en la que nos ha sumido el gobierno actual, con la complacencia del Congreso, que en algunos casos se ha coludido para denigrar la dignidad del país con tantos despropósitos y hasta ignominias, necesitamos buscar la unidad del país para hacerles frente con la ciudadanía movilizada.

No hay otra salida a la crisis política. Entendamos que no hay votos para la vacancia del lunes 28 y descontemos de plano la convicción de un Parlamento para asumir el reto de buscar una salida constitucional con una transición de mando que no sea traumática.

Para consuelo nuestro, es importante que el debate de la transición en el poder ya sea parte de la agenda política y que se estén buscando mecanismos. El propio gobierno a través del premier Torres lo insinuó, evidentemente como un aprovechamiento político, pero ya es un avance. La tarea está en todas y todos; el país se juega el futuro en este partido que esperemos logre movilizar a la ciudadanía.