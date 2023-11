[OPINIÓN] Richard Arce: “Cortina de humo”.

Resulta bastante controversial que en medio de todo este escándalo de corrupción del Ministerio Público y el tráfico de los votos que han hecho en el Congreso, salga ahora el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con una resolución que se presta a la interpretación, pero pone en tapete el indulto humanitario de Alberto Fujimori.

En política no hay casualidades, y menos cuando tenemos un Tribunal Constitucional que fue elegido por una componenda del fujicerronismo, como muestra evidente de lo que son capaces con tal de lograr sus objetivos subrepticios. Por eso, no extraña el sentido de la resolución, más aún si sale el propio presidente del TC, Francisco Morales, a interpretar a su gusto la dichosa resolución exigiendo la liberación del sátrapa.

Para empezar, ningún extremo del Auto emitido por el TC expresa taxativamente la liberación de Fujimori, por tanto, no hay ningún pronunciamiento de ese organismo que ordene su excarcelación. La pregunta cae por su propio peso entonces, ¿por qué se quiere confundir a la opinión pública con esta resolución?

Vamos a elucubrar una inferencia con un poquito de maldad para no equivocarnos sobre las intenciones maledicentes del entorno que aúpa a Patricia Benavides. Hay una especie de cofradía en ese entorno con varios actores y esbirros que actuaron en pared para tumbarse a la fiscal Ávalos y la Junta Nacional de Justicia, además de coludirse en la elección del defensor del Pueblo; estos actores están desesperados después del destape, necesitan imperiosamente bajar la temperatura para construir una narrativa con pretextos y limpiarse.

Son evidentes los intereses creados en torno al escándalo de corrupción de la fiscal Benavides, más aún ahora que se viene esclareciendo los hechos con la información recopilada en los allanamientos y los audios que empiezan a publicarse; eso sin contar lo que seguramente la Fiscalía Anticorrupción tiene como pruebas que ha entregado el colaborador eficaz, que no es otro que uno de los 130 congresistas.

Fujimori estaría libre si Keiko y su bancada no hubieran denunciado el indulto que le dio PPK, por eso resultan inverosímiles los argumentos humanitarios cuando no tuvieron la sensibilidad ni siquiera por filiación. Así que no se victimicen, en lo personal creo que nadie debería morir en la cárcel y para eso está el indulto, previo el pedido de perdón y pagar la reparación civil; así que ya saben cuál es el camino a la libertad.