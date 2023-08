Empieza una nueva legislatura en el Congreso, tras sus vacaciones de julio, y en el caso de la congresista Digna Calle solo ha servido para renovar con otra solicitud su licencia por 60 días más. Parece broma, pero es en serio la pretensión de Calle de seguir de viaje. Ha pasado más tiempo en Estados Unidos que en estar cumpliendo sus responsabilidades parlamentarias. El caso es de Ripley, porque en ningún trabajo del mundo tendría tantas licencias y evidentes ausencias; eso, solo para empezar. Ya hubiera sido despedida por faltar a sus horarios de trabajo, pero está en el Congreso y ahí se puede todo, con la venia de sus colegas que blindan estos casos. Qué se podría esperar si también blindan delincuentes. Digna Calle, al igual que sus colegas congresistas, cumple un rol de representación parlamentaria de una circunscripción geográfica, en este caso de Lima Metropolitana, y estaría faltando a sus electores con su ausencia. Si no desea hacer su trabajo debería ser desaforada inmediatamente. El procedimiento es sencillo, desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrían promover su sanción por ausentarse por largos periodos en su labor congresal. Con qué cara se le podría pedir a Calle una rendición de cuentas o siquiera información de su semana de representación parlamentaria, donde tienen la obligación de encontrarse con sus electores y atender las solicitudes y demandas de la población que la eligió. Por eso, es inexorable la sanción; pero, reitero, este Congreso no lo va a hacer porque “otorongo no come otorongo”. Tampoco podemos pedirle nada a su bancada de Podemos, del clan Luna de Telesup, que primero debería responder a la justicia por la denuncia de ser una organización criminal y denominada por la fiscalía como ‘Los gánsters de la política’, así que este problema es marginal a los delitos que comprometen a los Luna y a este partido político. Esa es la triste realidad del Congreso, que ahora tiene una nueva Mesa Directiva y un presidente, Alejandro Soto, que ya se lavó las manos con estas denuncias, rehuyendo a la responsabilidad histórica que tiene de dirigir y poner orden al Parlamento. Pero con qué cara lo va a hacer si él también tiene un rosario de denuncias de ilícitos penales que tiene que responder ante la justicia.

