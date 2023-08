Parece un chiste el comunicado de prensa del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que orondo y con toda desfachatez convoca a una conferencia de prensa para fin de mes. ¿Será porque está esperando que Santa Rosa de Lima pueda hacerle el milagro de salvarlo de una evidente censura ante las múltiples denuncias que afronta?

Me reafirmo en mi posición: no puede seguir en el cargo de presidente del Congreso un truhan que se burla de todos los peruanos y que con este tipo de comunicados pretende sorprender a la opinión pública, todo para seguir prorrogando el escándalo de su elección.

Soto argumenta que el lunes 28 de agosto explicará con detalles todos los cuestionamientos que lleva a ciernes y que está viajando a Cusco, por la Semana de Representación, para reunir documentación. Todo es un burdo pretexto para evadir sus responsabilidades, porque las evidencias son contundentes sobre los delitos de estafa y falsedad genérica. Se habrá salvado con una ley que él mismo impulsó y aprobó con su voto —acto condenable y vedado—, pero la sanción por la reparación civil fue dispuesta por el juez que lo obliga a pagar la suma de 324 mil soles y, además, demuestra su culpabilidad en estos delitos graves que deshonran tan alta investidura.

Todos los malabares que hacen César Acuña y sus ocasionales adláteres de su partido APP no lo van a salvar; al contrario, muestran que Soto solo sería un alfil en el trinquete que armaron para componer esta Mesa Directiva con impresentables. Aquí la responsabilidad es compartida con Fuerza Popular y Perú Libre, por eso reitero que la censura tiene que ser a toda la Mesa Directiva por haber expuesto al país a personajes siniestros en la conducción del Parlamento.

Tampoco pueden deslindar la responsabilidad los congresistas que con total desparpajo han pretendido eludir alguna crítica a su colega, rememorando el famoso adagio de “otorongo no come otorongo”. Ya son demasiados los cuestionamientos y hasta el momento no existe una moción de censura.

Hay mucho en juego en la continuidad de este personaje conduciendo el Parlamento, tanto para los intereses del país como para la supervivencia política de un Congreso desprestigiado que, con todo este escándalo, parecería que se merecería tener un presidente de esa calaña.