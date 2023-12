Empecemos a hacer el balance del año de la gestión gubernamental de Dina Boluarte, pese al fracaso de las políticas públicas que se quisieron implementar y se lanzaron con bombos y platillos. Del Congreso no hay mucho que comentar porque es nefasto su accionar y venimos denunciando hasta los actos delincuenciales que cometen los parlamentarios, al parecer con la complacencia del Ejecutivo.

Empecemos por la gestión económica del gobierno, en la que su ministro Contreras no solo tiene nota negativa, sino que se ha caracterizado por su inoperancia para responder ante la crisis económica. Al principio, se podía entender la omisión de información de la situación económica del país, pero su necedad para seguir negando la recesión y la contracción económica, cuando las principales centrales de riesgo y el propio BCR manifestaban que el crecimiento del país no iba a pasar del punto porcentual sobre el PBI, tiene consecuencias porque no se implementaron las medidas que se requerían en ese escenario.

El reconocimiento tardío —en diciembre— de que ya estábamos en recesión muestra esa falta de reflejos y la incompetencia de un ministro de Hacienda, para reorientar el impulso económico con una mayor austeridad en el gasto público, pero sobre todo en la promoción de la inversión privada que es clave para recuperar la senda económica.

Súmenle a ese escenario el desprestigio internacional por la crisis política que vive el país, con un Ejecutivo que es parte del coro de la maldad que hacen los parlamentarios, aprobando leyes inconstitucionales y modificando la legislación que regula las actividades económicas, con lo que se incrementa el riesgo país.

Qué seguridad jurídica va a haber cuando también se tiene un Tribunal Constitucional desbocado, que puede zurrarse en las resoluciones que emiten tribunales supranacionales a los cuales estamos suscritos, como la Corte-IDH en el caso Fujimori, donde el Ejecutivo se hizo de la vista gorda, pero que al final muestra la complicidad con todo este desmadre.

Hemos retrocedido y probablemente se extinguen las posibilidades para ingresar a la OCDE y, lo más importante en estas circunstancias, no hay condiciones para las inversiones y peor aún si se quiere impulsar los sectores emergentes ahora contraídos como la agroexportación, la pesca, el turismo y hasta la minería, que están viviendo una crisis sin precedentes. Nota negativa para Boluarte.

