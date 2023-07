Lo positivo del mensaje de la presidenta ha sido el reconocer que hay un clamor ciudadano por preocuparse más por el tema de la seguridad ciudadana y por el tema de las economías criminales. Eso lo ha mencionado en el discurso, reiteradamente en la primera parte.

Cuando entramos a analizar qué es lo que ha propuesto, es ahí donde ya desde mi punto de vista las cosas empiezan a hacer un poco de ruido. Ella menciona que hay un paquete de medidas legislativas que propone al Congreso 50 normas, de la cuales 33 tienen que ver con la seguridad.

Hace mucho hincapié en que parte de ese paquete de normas están destinadas a combatir la delincuencia extranjera. Y hace particular mención a la migración venezolana y además habla del ‘Maldito Cris’. Eso a mí no deja de preocuparme porque no veo nada nuevo en lo que ha presentado que pueda realmente decir: van a mejorar las cosas a través de un mayor control migratorio. Menos del 10%, alrededor del 7%, son extranjeros involucrados con la delincuencia y la criminalidad.

El problema no está, pues, en la migración venezolana necesariamente, porque tenemos un 93% peruano, de acuerdo a las propias cifras mencionadas por la presidenta. Entonces, que tenga un porcentaje importante del paquete de medidas legislativas relacionadas con la migración, analógicamente está resolviendo un 7% de problema, porque el 93% del problema es la delincuencia peruana y de eso no habla.