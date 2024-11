Que nadie se quede afuera

Por décadas, el mundo vivió el debate económico en torno a quién debía controlar los medios de producción y cómo se asignaban los recursos en la economía. ¿Debía ser el Estado a través de la planificación burocrática centralizada o debían ser los privados, actuando libremente, guiados por el sistema de precios? Pudimos ver cómo países divididos en mitades aplicaban sendos modelos y fuimos testigos de las consecuencias económicas y sociales de su aplicación.

Con la caída del muro de Berlín llegó el fin del mundo bipolar (socialismo vs. democracias liberales) y la proliferación de las ideas liberales en el mundo. En el Perú, este nuevo escenario mundial se tradujo en responsabilidad fiscal, apertura económica y promoción de inversiones.

Si bien en el agregado, la aplicación de estas políticas ha tenido un innegable impacto positivo en el crecimiento de la economía, crecimiento del PBI per cápita y reducción de la pobreza monetaria (desde un pico de 60% hasta niveles mínimos en torno al 20%), este no ha sido igual a lo largo del país, tanto en el sentido geográfico como socioeconómico de la palabra.

Igualmente, los peruanos con mayor productividad han podido aprovechar mejor los beneficios de una economía capitalista, libre y abierta al mundo. En el litoral y nororiente del país, el impacto ha sido mayor que en el centro y sur andino, que si bien ha recibido una descomunal renta estatal (minera e hidrocarburífica, principalmente) ha sido incapaz de convertir la abundancia de disponibilidad de recursos en prosperidad para la población.

Millones de peruanos sienten que son ciudadanos de segunda categoría viviendo en los extramuros de una economía no pensada para ellos. Esta situación nos obliga a entender cuál debe ser el rol del Estado en una economía social de mercado adaptada al Perú. No debería tratarse ya de discutir si el Estado es empresario o no. El rol del Estado peruano en el siglo XXI no está en sustituir el mercado, sino en generar las condiciones para que la economía de mercado y el capitalismo popular se extiendan por todo el territorio y en todos los niveles de la población, lo que he llamado ‘economía popular de mercado’.

¿Qué se requiere para que la economía popular de mercado fecunde de prosperidad a todos los peruanos? En lo inmediato, comenzar con cinco cosas: acceso universal a salud de calidad y erradicar la desnutrición infantil, para que nuestros niños puedan desarrollar plenamente su potencial físico e intelectual; educación, para tener jóvenes con altos niveles de productividad; legislación inclusiva, para incorporar al mercado a cientos de miles de empresarios que operan en la informalidad; y, finalmente, infraestructura, para ser un país unitario e integrado, donde el productor del Vraem, Sandia o Atalaya pueda llevar sus productos a los mercados nacionales e internacionales.

El rol del Estado hoy no es sustituir a la economía de mercado, sino asegurar que nadie se quede fuera de ella.

