Popularidad y reformas

De acuerdo con la última encuesta de Datum, de febrero, el presidente mantiene una popularidad por encima de 60%. Además, el 60% de la población señala que siente que el Perú está estancado (era 56% en enero). ¿Cuál es la lectura que me parece que deberíamos darle a esta aparente contradicción? Que el país está de acuerdo con las acciones emprendidas por el presidente Vizcarra en la lucha contra la corrupción e inclusive con su liderazgo, pero no en los avances en el campo económico. En particular, en aquellas áreas relacionadas con su bienestar diario, como el empleo adecuado, agua y desagüe y probablemente porque siente que su vida sigue igual; es decir, no mejora.

Las relativamente buenas cifras económicas no se están reflejando en la calidad de vida de la población. Y es ahí donde faltan reformas. Las mejoras en la lucha contra la corrupción sin duda alguna son positivas, pero no suficientes. El ciudadano de a pie requiere mejores servicios básicos y eso significa cambiar la forma como funcionan ahora. Está claro que no se puede esperar que mejoren si no hacemos cambios. Y un cambio es una reforma. Tener más de 60% de aprobación de la población lo puede convertir en el líder de un proceso reformista que tiene años esperando.

Sin dejar de lado las tareas del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, deberíamos agregarle más avances en el campo económico y social. Ya lo dijo el ministro de Economía: sin reformas, estamos condenados a crecer como máximo 4%, cifra insuficiente para reducir la pobreza y la desigualdad. Esto no quita que, como ciudadanos, tengamos responsabilidad en, por ejemplo, respetar las reglas de juego y tolerar ideas distintas a las que tenemos. Hagamos nuestra parte y que el Gobierno haga la suya.