Jaime Bayly, quien no necesita presentación, ha publicado su última novela Los Genios a través de la editorial independiente Galaxia Gutenberg. En ella el escritor trata de encontrar respuesta al misterio del puñetazo que Mario Vargas Llosa le propició Gabriel García Márquez en 1976 en la Ciudad de México. Sin embargo, el puñetazo es solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de esta publicación.

La novela ha generado un terremoto dentro del mundo de las letras. Bayly no solo narra diversas perspectivas del puñetazo, también desnuda pasajes íntimos de la vida de Mario Vargas Llosa, quien se muestra como un personaje machista y, hasta, violento. El ‘enfant terrible’ expone las infidelidades del premio nobel peruano y las fisuras de su matrimonio con Patricia. A raíz de esto, según los laberintos de la ficción de Bayly, Patricia le habría dicho a Mario que Gabo era un “amante exquisito”. En otros pasajes, el autor menciona que el premio nobel también le tiró un puñete a su hijo Álvaro Vargas Llosa por abandonar la universidad y a su padre, cuando este golpeaba a su madre. Naturalmente, esto ha generado revuelo dentro del mundo editorial que subestimaba a Bayly por no publicar nada “relevante” en los últimos años. El precoz escritor peruano cuya primera novela No se lo digas a nadie tuvo una apoteósica recepción parecía haber ingresado al túnel del olvido. Los genios ha vuelto a poner al escritor en el medio del mapa literario.

Hace algunas semanas Bayly publicó, a través de este medio, una columna llamada El número siete, en ella menciona que cometió el “error” de renunciar a Anagrama para pasar a Planeta porque luego esta editorial lo “expectoró como si fuera una flema”. Cerrada la opción de Planeta y de Anagrama, por el contenido del texto, no podía publicarlo en Alfaguara. No vaya a ser que la influencia de Vargas Llosa impidiera que el proyecto salga a la luz. Para Jaime, Los genios no es solo la publicación de una novela que trata de un tema que interesa a todos los lectores de los nobeles, también se trata de una revancha personal. Ha callado a quienes decían que Bayly, el escritor, estaba acabado. Ha terminado por dar un puntapié a la ya criticada imagen del premio nobel. Ha logrado, finalmente, beber los cocteles de la venganza en contra de las editoriales trasnacionales que lo expectoraron.

Jaime Bayly disfruta del momento en que se encuentra. Presentó la novela él solo ante la prensa, sin presentadores, sin la parafernalia que suele acompañar a los eventos elaborados por las grandes editoriales. Ha dejado frases picantes. Dijo en una entrevista para El mundo que Mario Vargas Llosa es mucho más machista y celoso que García Márquez. En Vanity Fair, uno de los medios que más cubrió la relación del nobel con Isabel Preysler, dijo que sería genial que Mario publique unas memorias de su anterior relación con la socialité titulada Mis tiempos en ¡Hola! Por último, ha dicho cínicamente que le enviará un ejemplar al premio nobel. “Creo que le va a gustar”, dijo.

Galaxia Gutenberg es una editorial independiente con un catálogo muy cuidado. Sin duda alguna, el libro de Bayly, que se está vendiendo como pan caliente, ha sido un negocio redondo para ellos. Desde esa trinchera pequeña o antena fría (para ponerlo en términos televisivos), Jaime, sin tener la maquinaria que proporcionan las grandes editoriales, ha logrado opacar la discreta gira del premio Alfaguara 2023 acaparando los principales espacios de la prensa que han recibido con modesto optimismo los Cien cuyes de Gustavo Rodríguez. La venganza es siempre mejor fría, eso lo sabe bien Jaime Bayly. Él está nuevamente bajo los reflectores, saborea las mieles del escándalo y espera complacientemente que los reporteros le pregunten a Vargas Llosa su opinión de Los genios.