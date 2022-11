El director estadounidense ha anunciado que empezará a trabajar bajo el formato de series de ocho episodios para plataformas de streaming. Los que seguimos el trabajo de Quentin Tarantino sabemos que este se retirará después de su décima película (van nueve). Sin embargo, el director de Pulp Fiction ha decidido darle un giro a su carrera antes de filmar su última película.

En 1992 se estrenó Reservoir Dogs. Su éxito fue tal que con ello pudo filmar su segunda película en 1994: Pulp Fiction, que ganó un Óscar a mejor guion. Ambos largometrajes se han convertido hoy en clásicos del cine contemporáneo. Jakie Brown se estrenó en 1997. Esta es una de las películas que más me gusta del mencionado director. Trata sobre una asistenta de vuelo que se gana la vida contrabandeando dinero de México a los Estados Unidos. La escena inicial, cuando Jakie Brown se desliza en una banda automática mientras se enfoca las paredes adoquinadas del aeropuerto, me parece de una belleza resaltante.

Después vinieron sus Kill Bill (2003-2004) que, si bien se volvieron un fenómeno mundial y en ellas se demuestra una maestría en el manejo de las cámaras, la trama me resultó boba. En el 2007 se estrenó la discreta Death Proof, una película que hoy pocas personas recuerdan. Tarantino retornó al palmarés con Inglourious Basterds en el 2009, con una excelente actuación de Christoph Waltz. En el 2012, con Django Unchained, el director explora el género del western. Aquella película ganó un Óscar al mejor guion, aunque, en lo personal, resultó aburrida por momentos. En el 2015 se estrenó The Hateful Eight, la octava película, que emuló sin mucho éxito a Reservoir Dogs y que no es, sin duda, uno de los mejores trabajos de Tarantino.

Con el escándalo de los abusos sexuales de Harvey Weinstein, Tarantino dejó de trabajar con las empresas de aquel productor de cine (Miramax y The Weinstein Company). Para el rodaje de su novena película, Once Upon a Time in Hollywood, firmó contrato con Sony. Esta película es un homenaje al género del Spaghetti Western, también es un homenaje a Sharon Tate. Se recuerda su cruel asesinato en manos de la secta de Charles Manson. Una película bien hecha en líneas generales. Ahora Tarantino quiere reciclarse, publicó este año el libro Cinema Speculation, una serie de ensayos de crítica de cine que ha ocupado quinto puesto de los libros de no ficción más vendidos del New York Times.

¿Qué esperar de las nuevas series? Me parece que el director puede dar la sorpresa en este nuevo formato. Tarantino no es especialista en innovar. Es casi seguro que seguiremos viendo escenas violentas y caras conocidas: Uma Thurman, Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, entre otras. Y, claro, también muchas escenas de pies.