A pesar de haber sido publicada en 1985, The Handmaid´s Tale (O El Cuento de la Criada) de Margaret Atwood nos previene de los peligros de la realidad contemporánea. Por aquel entonces Atwood había recopilado información sobre las prácticas peligrosas de distintas sectas religiosas. La novela, escrita desde la perspectiva de una narradora mujer, no solo expone estas prácticas, sino también narra la ruptura del sistema democrático. De esta novela, se han rodado una película en 1990 dirigida por Volker Schlöndorff y una serie a través de la plataforma de streaming Hulu en el 2017, que ganó el premio a la mejor serie dramática de los premios Emmy de ese mismo año. El estreno de aquella serie estuvo marcado por el ascenso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, lo que hizo que la novela de Atwood adquiriese más vigencia que nunca.

El conservadurismo del presidente republicano significó una amenaza para la defensa de los derechos de muchas personas (emigrantes, miembros de la comunidad LGTBI, afroamericanos, mujeres). Además de ello, esa tendencia ideológica estuvo (y aún lo está) dispuesta a romper las leyes si es que fuera necesario. El ataque al Capitolio en enero del 2021, después de que Donald Trump perdiera las elecciones es un ejemplo de ello. Nadie imaginó que, el país donde nunca hubo un golpe de estado, tuviese un intento tan notorio de quebrar la ley electoral y la constitución, no reconocer las elecciones y sumir al país en un caos, similar a lo que había pasado en la novela de Atwood, salvando las diferencias.

*_The Handmaid's Tale_* de Margaret Atwood.

La ola de conservadurismo no se ha detenido con el cambio de gobierno en los EEUU. Al revés, se ha visto incrementada la COVID 19, la guerra y promesas incumplidas de los gobiernos. Así, este año, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Roe vs. Wade ha provocado que se prohibiera el derecho al aborto en gran parte de los EEUU, haciendo que miles de mujeres se tengan que movilizar a otros estados para poder tener acceso a ello. Este fallo ha reanimado distintos grupos conservadores cuyo propósito (y lo dicen abiertamente) es hacer de Estados Unidos una “nación cristiana”. No son pocas las personas LGTBI que temen que, bajo el mismo criterio, la Corte Suprema de libertad a los estados para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Más aún, tenemos que considerar que los republicanos ganarán las próximas elecciones de medio mandato, según un informe elaborado por CBS.

Este año en Francia, a pesar de que el liberal Macron ganó las elecciones presidenciales, la conservadora Le Pen obtuvo el mayor número de curules parlamentarias en su historia, lo que supuso un triunfo dentro de todo, para la candidata que está en contra del proyecto europeo y del euro, y que mantiene un discurso xenófobo en contra de los migrantes. También se puede observar el crecimiento de la influencia rusa (sobre todo en los países sudamericanos) y con ello el visto bueno hacía un sistema antidemocrático, autoritario, que no respeta los derechos civiles, tal como en el mundo de The Handmaid´s Tale, y que tampoco tiene temor de atacar bélicamente a países democráticos como Ucrania. En el Perú, el conservadurismo ha apostado por eliminar del currículo escolar el enfoque de género y frenar el avance de la reforma universitaria. No solo ello, la izquierda progresista de Verónika Mendoza decidió aliarse con el partido de gobierno, abiertamente conservador, machista y homofóbico.

La novela muestra un escenario fatalista del que, al parecer, ya no existe retorno ni esperanza. June, la protagonista, se pregunta durante toda la novela, a modo de lamento, cómo es que se ha llegado a esa situación en donde sus derechos ya no tenían valor alguno. Reconoce ella que aquella descomposición no ocurrió de la noche a la mañana. La democracia no se descompone de la noche a la mañana. En el caso peruano es muy claro que quien ostenta el poder poco le interesa las libertades personales y la libertad de prensa (más aún que ahora pretende denunciar a los medios que lo investigan). Cuando todo esto ocurre, en medio del escándalo del aprisionamiento de un periodista en Guatemala, el cierre de la Academia de la Lengua en Nicaragua, las denuncias por abuso dentro del Opus Dei, el castigo hacía mujeres por presunta “brujería” en el Perú, The Handmaid´s es de lectura obligatoria para todo aquel que desee conocer lo que se asoma en el panorama mundial.