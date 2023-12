Existe un consenso general en señalar que la inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) es la primera mujer feminista de la historia por la publicación de su libro “A Vindication of the Rights of Woman” (1792), en donde se muestra a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Sin embargo, para ser exactos con la historia, debo decir que esto no es verdad. Puede que Wollstonecraft sea la primera feminista de habla inglesa, pero existen algunas mujeres en la tradición hispana que ya abogaban, tiempo atrás, por los derechos de las mujeres y que hoy, felizmente, se estudian como las primeras feministas de la humanidad.

En los tiempos en el que el convento era un refugio para las mujeres intelectuales (que no podían ejercer públicamente sus conocimientos), la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) escribió el poema “Hombres necios” (1689): “Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis”. La monja ilustrada levanta su voz y no duda en señalar a los hombres que acusan a las mujeres. Su amistad con su mecenas, la virreina Leonor de Carreto, ha sido objeto de estudio por parte de la academia, incluso se ha llegado a decir que se trata de una poeta lesbiana, dadas las altas posibilidades de que le gustasen las mujeres.

De temple fuerte, la española María de Zayas y Sotomayor (1590-1647) es una de las principales exponentes de la voz feminista en el Siglo de Oro. En sus “Desengaños amorosos” presenta personajes mujeres con agencia y determinación. Algunos de estos personajes son mujeres con un enorme apetito sexual, otras son brujas y otras más son asesinas, capaces de defender su honor hasta las últimas consecuencias. Zayas, incluso, llega a pedir por el derecho de las mujeres a portar armas como lo hacen los hombres de su tiempo, algo completamente revolucionario. Mientras que, en su obra de teatro “La traición en la amistad”, son las mujeres quienes toman justicia por su propia mano, sin intervención de un rey o una autoridad masculina.

Es importante la figura de la dramaturga Ana Caro de Mallén (1601- 1646) en cuyas obras la amistad femenina es uno de los temas principales. Sus comedias “El conde Partinuplés” y “Valor, agravio y mujer” son dos de sus textos más estudiados. También es necesario señalar a Leonor de la Cueva y Silva (1611- 1705), quien escribió la obra “La firmeza en el ausencia”, la historia de un rey derrotado por la determinación de una mujer que defiende su honor hasta el punto de amenazar con suicidarse antes de entregarse a este. En esta obra, el hombre abusivo es, finalmente, derrotado; y la mujer, redimida.

Todos estos ejemplos de literatura feminista han sido escritos antes del nacimiento de Mary Wollstonecraft y hoy son objeto de estudios en las más prestigiosas universidades a nivel mundial.