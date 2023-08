Uno de los escritores más incomprendidos del boom latinoamericano fue, sin lugar a duda, José Donoso. Cuando se habla de literatura chilena, suele exaltarse sus figuras poéticas: Huidobro, Mistral, Neruda, Parra, Zurita, entre otros. Los narradores, salvo Roberto Bolaño, suelen quedar de lado en el monopolio de las emociones. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a reeditar la obra de José Donoso, un escritor fascinante en el que vale adentrarse como a una piscina en verano.

El mundo literario de Donoso es complejo, tal vez el torrente imaginativo más oscuro y enredado del boom. En sus novelas abundan los lugares cerrados, las casas claustrofóbicas, los techos altos y oscuros, los pasillos laberínticos, las paredes sin ventanas, las puertas que no llevan a ningún lado, las familias incestuosas, las deformidades corporales, las enfermedades mentales, la disociación de los géneros, las viejas chismosas. Si bien había ya publicado algunos cuentos en inglés, Coronación, su primera novela, fue publicada en 1957. Este domingo y El lugar sin límites, en la que se manifiesta una estética queer, fueron publicadas en 1966. Sin embargo, fue con El obsceno pájaro de la noche que Donoso obtuvo el prestigio internacional. El crítico Harold Bloom, que no era particularmente generoso con la literatura hispana, consideró a esa novela como parte del canon de la literatura occidental.

Los diarios de José Donoso estudiados están fechados entre 1950 y 1965. Los conserva la Universidad de Iowa. (Foto: El Mercurio de Chile/GDA)

A pesar de ello, su relación con Carmen Balcells, su representante, no fue siempre la mejor. Esta relación intrincada está relatada en El jardín de al lado (1981), que narra la historia de un escritor medianamente conocido que tiene una relación complicada con su agente editorial. En Historia personal de boom (1972) hace manifiesta su relación (que no era necesariamente la mejor) con los demás escritores del grupo. La literatura de José Donoso es poco comercial si se compara con García Márquez o Mario Vargas Llosa. Su fraseo es barroco, intrincado, largo, oscuro, ambiguo, dotado con una belleza que despliega un uso del lenguaje formidable. Pero no solo es esteticismo, existe una aguda crítica social, en la obra de Donoso, en contra de la clase alta burguesa chilena, a la que retrataba como ignorante, frívola y, hasta, despiadada.

Donoso como personaje también fue una figura intrincada, llena de secretos y rarezas. Escribía hasta la extenuación, siempre acababa en un hospital después de terminar una novela, se hacía el sordo para no contestar algunas preguntas de los periodistas y aparentaba tener una familia sólidamente constituida. En el 2009, trece años después de su muerte, Pilar Donoso, la hija del escritor, publicó Correr el tupido velo, una biografía que revela pasajes de los diarios de José Donoso. En ese libro se hace manifiesta la homosexualidad no aceptada del escritor, sus paranoias, sus problemas con el alcohol, su adicción a los antidepresivos y la relación tormentosa con su esposa, María del Pilar Serrano, y su hija. José Donoso murió en 1996, su hija Pilar se suicidó en el 2011.

La vuelta de Donoso a la escena literaria a través de las reediciones de Alfaguara no solo hace justicia a un escritor que es de talla internacional, también da esperanza el hecho de que nuevos lectores puedan acercarse, correr el tupido velo, a una obra que es tan peculiar como la de Cortázar, García Márquez o Borges.