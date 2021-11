Imagino que, en algún momento del día o de la noche, Pedro Castillo se dirá “en qué demonios me metí”, extrañando el paisaje cajamarquino y, ¿por qué no? hasta sus actividades sindicales en las que, finalmente, “estaba del otro lado”, haciendo demandas al gobierno de turno. Una posición que debe parecerle ahora bastante más relajada.

Solo puede escoger ministros y funcionarios entre sus amigos, los de Cerrón, o los ‘recomendados’ oportunistas de estos. Y ya descubrimos cómo llegan esas recomendaciones al presidente; una de ellas, a través del filtro de Bruno Pacheco, quien escondió US$20 mil en el baño, seguramente para estar a la altura del ‘lavado de activos’ del que había escuchado hablar alguna vez. Pero, ¿qué dijo Pedro?

La premier Vásquez tampoco es mejor. Su enfoque es antiempresa y antiminero, y no se le ha visto demasiado molesta con lo de Pacheco. Su agenda está más centrada en destruir la minería que en lo que puede aportar esta al país; no sabemos si es por convicciones religiosas para proteger a la Pachamama (aunque desde los preincas se hacía minería) o porque odia a las empresas mineras, que muchas veces parecen hacer lo posible para que no haya cómo defenderlas. Aún demasiada soberbia y demasiados errores, a pesar de sus mejoras.

Pero, el país las necesita para generar ingresos y empleo, aumentar la productividad, la transferencia de tecnología y conocimientos científicos; generar el desarrollo de otros sectores, como la metalmecánica y, tal vez, una de las razones más importantes: porque ahuyenta a la minería informal, que esclaviza, contamina, se alía con la delincuencia y depreda. Una mina formal que se clausura permite que una ilegal, que no paga impuestos, que depreda, esclaviza, y arranca regiones de las manos del Estado, tenga una oportunidad.

Mejor “imperfecto conocido”, que la ilegal perversidad, también más que conocida.