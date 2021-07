Ante la pregunta de la profesora sobre cómo pasarían las vacaciones, un niño de 5 años respondió entusiasmado: “!Las mías serán sorpresa porque mis papás no me han dicho nada!”. No sabía que la “sorpresa” era que, ante el temor de los padres respecto a la situación económica que enfrentamos ante el nuevo gobierno, las vacaciones consistirían en pasar unos días encerrados en casa, saliendo por momentos al parque, viendo un par de horas de televisión y librándose, eso sí, de las horribles horas de tortura de clases vía Zoom.

Claro, se trata de un niño cuyos padres trabajan y es privilegiado en un país donde los de su edad ya trabajan o mendigan; pero estamos viendo también la reacción ante el temor y la incertidumbre de esa clase media que estuvo creciendo y que los países necesitan consolidar.

Ante la certeza de que viene algo realmente malo, buscamos prepararnos a tiempo. La incertidumbre, en cambio, nos lleva a una situación en la cual jugamos con la esperanza de que las cosas no salgan tan mal y podemos omitir tomar acciones anticipadas que aliviarán la pérdida o, por el contrario, nos llevarán a acciones desesperadas que innecesariamente nos harán perder, a nosotros y también al país: sacar desesperadamente nuestros ahorros, comprar dólares con un sol depreciado; paralizar proyectos que generarían empleo.

Los mensajes del probable presidente de la República no ayudan a despejar esta incertidumbre que a quien más afectará será a la clase media y, si no se generan fuentes de empleo, también a la población más pobre.

No nos equivoquemos: quienes más tienen, aunque se les pretenda ‘castigar’, podrán seguir viviendo bien, fuera del Perú, por varias generaciones más. Mejor ‘quedémonoslos’, cumpliendo reglas estrictas, pero alentadoras y justas, aportando al Perú.