“Señora, soy E. hace tres meses la señora Ana me despidió como portero del edificio, después de más de diez años. Ninguno de los vecinos me apoyó porque les sale más barato el régimen que permite dar menos vacaciones. No consigo trabajo, ¿sabrá de algo?”.

“Soy Francisco, debo dos meses de alquiler y me han botado del cuarto que alquilaba. ¿Podría venderle mi televisor para comprar los pasajes para regresar a mi pueblo? Creo que allí me puede ir mejor”.

“Gracias por la ayuda que me está dando el señor de Abbott para conseguir la leche para mi hijito. Los médicos dicen que nunca podrá caminar ni ser normal, pero yo no pierdo la esperanza y sé que esa leche especial y su terapia, cuando pueda volver a ir después de la pandemia, lo van a ayudar. Gasto mucho en pañales, pero, ahora que ya no hay oportunidad en el Promotor, he conseguido algunos cachuelos para comprar comida y mi esposa también trabaja”.

“Ya no pude regresar al trabajo de antes; pero he conseguido un trabajo pelando pollos en la madrugada. Es difícil y lejos, pero ayuda a pagar lo que debo”.

“Mi familia está en Lima, pero me quedé a vivir en el norte porque acá conseguí un trabajo. Hace un año que no los veo, pero puedo mandarles plata para el cuarto y la comida”.

“Señora, sé de gasfitería y pintura; ¿no sabrá de alguien que necesite? Hace meses que estoy sin trabajar.”

“¿No necesita que le vaya a limpiar los vidrios y a cuidar las plantas? Recomiéndeme con sus amigas, ya sabe que puedo limpiar, manejar y arreglar algunas cosas”.

Todas estas personas tenían trabajo antes de la pandemia. ¿Estará pensando el señor Castillo en que estas necesidades solo podrá cubrirlas tomando las medidas que animen la inversión privada en el país porque el dinero público no es suficiente?