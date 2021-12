La caída de la aprobación presidencial no es solo la conducta de un electorado que vota ilusionado y que se desengaña rápidamente porque ningún candidato puede cumplir las ofertas que hizo en campaña; sea porque se tropieza con una realidad que no conocía, con una burocracia que no hace nada o porque no tenía intención de cumplir con lo que ofrecía.

Probablemente, el ministro de Economía es de los que ha tropezado con esa realidad desconocida: no tiene capacidad para convencer a sus colegas o al presidente de que, para recaudar se necesita de actividad productiva y que, si bien las mineras no nos ‘encantan’, sin ellas el Perú no puede crecer a ritmos de al menos 6%, que es lo que se necesita. Tampoco puede continuar recaudando impuestos para hacer hospitales y puentes, o repartir bonos. Pero, en lugar de dar la batalla, Francke voltea hacia los cuatro autos que le afectan el hígado y el ojo; mira luego hacia la clase media cautiva (y decreciente) y allí ‘descubre’ una ilusoria fuente de recursos. Todos los ministros de Economía han dicho querer aumentar la presión tributaria (y está bien), pero, en un país con la informalidad del Perú eso solo se busca cobrando más a los que ya pagan y en un momento en el cual todavía estamos en una lenta recuperación.

El comportamiento de algunos nuevos funcionarios es deplorable: cubren su incapacidad con maltratos al personal que no puede defenderse o muestran señales de que sus intenciones están más relacionadas con los temas que se pueden tratar en Breña que con aquellos orientados a un mejor servicio para el pueblo por el que dicen trabajar.

No nos engañemos; el Congreso no hará nada contundente para mejorar las cosas. Por el momento, solo podemos rogar que denieguen la delegación de facultades pues, sin saber lo que puede salir de allí, sí podemos estar seguros de que será peor que lo que ya tenemos.