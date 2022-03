En algunos países, quienes pagan impuestos reciben servicios de salud, educación o seguridad. En otros, ellos mismos tienen también que contratar estos servicios y el Estado debe usar lo recaudado para atender a los que no están en capacidad de cubrir necesidades esenciales, incluso agua y alimentación.

La recaudación de impuestos aumenta cuando la entidad a cargo hace bien su trabajo; pero más lo hace cuando la economía crece y genera riqueza; mejor aun si coincide con un entorno internacional que favorece los precios de lo que exportamos (como hoy nuestros minerales).

Hace tiempo que se percibe el deterioro de las bases de nuestra economía, que se traduce, no solo en una rebaja de la calificación de deuda (nos costará más pedir prestado) sino en una pobreza que aumenta sin interés alguno del presidente o Congreso en mejorar las cosas: desempleo; subempleo; inversión minera frenada por reclamos ideológicos y violentos; ¿añadiremos ahora la destrucción de instalaciones y cortar acceso al agua?

Cada día, un nuevo escándalo de corrupción. La inflación seguirá y se traducirá en menor capacidad de compra de alimentos para quienes gastan en ellos casi todo lo que ganan.

Acá va parte del mensaje que recibí y marcó mi semana: “Tengo 44 años, vivo con mis 4 hijos. Yo no tengo ninguna profesión, pero estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. Vivo en el AA.HH. Las Laderas de Nueva Esperanza. Mi hijo que tiene 18 ha comenzado a trabajar, pero recién tiene 22 días y quiere ayudar, sin embargo, tiene que esperar a que le paguen. Yo nada más quiero trabajar para sostener a mi familia. Desde chica he trabajado en una fábrica y puedo hacer limpieza. No le pude contestar porque no tengo crédito. Estuve en una olla común, pero de mi casa quedaba como a una hora caminando”.

Pide trabajo. No pasea la esquina con un cartel. ¿Le podemos dar una oportunidad?