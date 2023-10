Me dio mucho gusto verla en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Creo que son importantes el “fogueo” y la exposición que dan estos foros y entiendo que el reconocimiento internacional es especialmente importante para su gobierno.

Sin embargo, después de escuchar su discurso, me quedé pensando en aquello de que el 99% de la población peruana tiene acceso a un seguro de salud y que en 20 de las 26 regiones hay instituciones que pueden tratar el cáncer.

Mi duda es si usted realmente cree que esto es así, porque yo le puedo contar cientos de historias como la del niño que murió hace poco en Trujillo porque no encontró cama en Lima para que le pudieran hacer un tratamiento contra la leucemia. También, para qué le voy a contar si usted misma puede verlo, de los cientos de pacientes que hoy no están recibiendo quimioterapia porque con el SIS no se tiene acceso a esta, en este momento. ¿Ese es el seguro al que tan orgullosamente se refería?

Usted hizo un importante llamado a la inversión, lo cual está muy bien, pero, cuando le pregunten, ¿qué les va a decir a los inversionistas respecto a la cantidad de proyectos detenidos por la maraña burocrática y como resultado de la descentralización?

El Instituto Peruano de Economía (IPE), en un estudio reciente, calculó las pérdidas del Perú por no haber ejecutado 23 proyectos de inversión minera entre 2008 y 2022. Las razones por las que no se ejecutaron dichos proyectos son la conflictividad social o las trabas burocráticas; vale decir, la inversión estaba allí, lista y no se pudo aprovechar.

Entre las cifras de lo perdido o dejado de ganar, hay dos que destacan: con estos proyectos mineros el crecimiento anual habría sido de 0.8% más, y 1′700,000 personas habrían salido de la pobreza. Desde aquella vez en Davos en que despotricaba contra la inversión minera, su discurso ha cambiado, pero los proyectos siguen paralizados.

Usted dijo que era necesaria la cooperación internacional, pero ante estas cifras, ¿no deberíamos primero hacer un esfuerzo para sacar adelante inversiones ya comprometidas y listas para ejecutarse, aumentar el crecimiento y reducir la pobreza?

El Perú es un país que perdió mucho durante el afortunadamente breve gobierno de Castillo, pero en lo que se refiere a la inversión privada, todavía no vemos grandes cambios durante su gobierno.

El Banco Central de Reserva ha ajustado su estimación de crecimiento para 2023 de 2.2% a 0.9%, después de una caída de 0.5% el primer semestre y se nos ha recordado que la inversión minera caerá 18% este año. Con la pesca y la agricultura afectadas por cuestiones climatológicas y con un ambiente poco atractivo a la inversión en otros sectores, dejar pasar proyectos mineros es un lujo que hoy, menos que nunca, podemos permitirnos.

VIDEO RECOMENDADO

Ministra de Vivienda descarta que retraso en megaobra de consorcio chino en el sur tenga relación con el corte de agua en 22 distritos