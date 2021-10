Es común ver en los Estados Unidos avisos de “estamos contratando”. Sin embargo, estos no logran convencer de trabajar a quienes pueden recibir un subsidio del Gobierno, so excusa de los efectos de la pandemia. Los empresarios de sectores totalmente distintos, desde el retail hasta la logística internacional, presentan la misma queja: no logran conseguir mano de obra. Ello ha ocasionado, incluso, incumplimiento de contratos con efectos sobre la situación y reputación de las empresas. En el sector transporte el tema es crítico: los choferes de camión se están jubilando y muy pocos jóvenes quieren esa tarea. Por tanto, no resulta extraño que uno de los primeros y más duros efectos del Brexit (salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) haya sido la escasez de combustible que es transportado en camiones conducidos por inmigrantes que serían pronto obligados a regresar a sus países.

En el Perú no vemos letreros pidiendo trabajadores: los que necesitan trabajar son mucho más que los puestos que se han abierto después de la pandemia; y el desbalance se hace aun mayor cuando muchos requieren trabajar más de un turno para llegar al ingreso que necesitan para vivir. Empresas quebradas, nueva inversión que asoma muy tímidamente (si acaso lo hace) o la tecnificación que obliga a una reconversión de capacidades que no se ha dado.

¡Y el futuro del empleo no puede ser el delivery en moto! Ni el problema de ingresos puede resolverse con empleos temporales pagados por el Estado o bonos que alcanzan solo a un grupo pequeño y mal focalizado, que sabe que excluye familias, cuyos ingresos son mínimos, informales y erráticos.

La solución se tiene que buscar en que, debido a las condiciones del Perú, empecemos a ver en las empresas avisos que anuncien: “se necesita personal”.