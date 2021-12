Para quienes tengan la suerte de mantener en sus mesas el tradicional panetón y, a pesar de los temibles octógonos, esta será una Navidad alta en azúcares, alta en sodio y alta en grasas saturadas.

También será una Navidad alta en precios: si bien hay un problema de inflación en el mundo, en el Perú se ha visto exacerbada por el aumento del precio del dólar debido al manejo de un Gobierno que genera desconfianza entre los inversionistas y reduce las oportunidades de empleo. Como siempre, la peor parte la llevan quienes han perdido su trabajo y enfrentan un aumento en el costo de la canasta familiar: desde el gas hasta los alimentos.

La certeza sobre la incapacidad del Gobierno, ahora se proyecta también a la corrupción. No hay justificación para que, durante la noche, el presidente cambie su erguido sombrero chotano por una cachucha para clandestinas reuniones con extraños personajes relacionados con empresas ávidas de contratar con el Estado.

¡Qué no vengan a decir que esa corrupción fue mayor con Odebrecht y compañía! La delincuencia anterior (con mecanismos más sofisticados), no habilita a las nuevas autoridades a robar ni a tener el descaro de guardar dinero en el baño de Palacio. Dicho sea de paso, dinero no confiscado. Los nuevos personajes del Gobierno no temen a la Fiscalía. ¿Será porque ni Odebrecht ni sus funcionarios están en la cárcel, pese a haber confesado sus crímenes sin pudor?

Después de años de investigación, millones gastados, prisiones y detenciones sin acusación de por medio, no se ve justicia. Por el contrario, la Fiscalía se ensaña con quienes, como no han delinquido, no tienen un crimen que aceptar para volverse ‘colaboradores eficaces’.

¿Tiene la Fiscalía una agenda oculta? Otros países han cobrado fuertes sumas y las obras continúan. ¿Acá? Algo raro está pasando.