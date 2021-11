Trabajé de ayudante de carpintería en pintura y recién en una service de una empresa; pero era una service y sacaron a mucha gente. Trabajé siempre por mi cuenta, señorita. Lo que pasa es que en los últimos 15 años de mi vida trabajé en x lugares. Pero he estado enfermo y se me han juntado las deudas. Y antes era vendedor de caramelos y muchas cosas que me da pena decir. Pero ya dije una, vendedor de caramelos.

Vamos a llamarlo José; no es su nombre, pero su testimonio es textual, como el de tantos que necesitan el bono. Obviamente, él no está en la lista de beneficiarios. Solo pude averiguar que para calificar se requería pertenecer a algún programa social. Y suele ser que los más pobres quedan excluidos. Fernando Monckeberg, el médico que logró sacar de Chile la anemia, hablaba de la miseria como aquella situación en la cual ni siquiera logras pensar (ni menos aspirar) que hay algo mejor. Monckeberg contaba que cuando moría un niño pequeño, la gente se refería a ellos como a que “había nacido un angelito”. Tal era la resignación.

Con la distancia del caso, es la misma resignación que precedió a los estallidos sociales de la historia, como la revolución francesa, la rusa o, incluso, la guerra civil española, que no solo traen violencia, sino que derivan en regímenes que solo cambian a los actores de una a otra posición y dejan a los países sumidos en aun mayor pobreza.

Entre el 2005 y 2019, la pobreza en el Perú cayó 20 puntos. La pandemia nos hizo retroceder y, aunque poco a poco nos vamos recuperando, todavía hay cientos de miles de Josés que necesitan que las empresas inviertan, que contraten formalmente, y sin recurrir a services porque las leyes los impulsan a ello.

También la recaudación viene bien por la reactivación y buenos precios de exportación. Se habla de cambios en la política tributaria. Pero, el éxito depende de que funcionarios idóneos aseguren el uso óptimo de los recursos. ¿Los tenemos? Y se vienen elecciones subnacionales.