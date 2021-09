Quise validar la existencia del Museo de las Relaciones Rotas al que se hacía referencia en una novela y no solo existe, sino que tiene más de una sede. Al hacer la búsqueda en Internet, apareció otro museo, algo menos desconcertante: el Museo del Fracaso. En este último, su fundador, Samuel West, tiene la intención no solo de mostrar que la innovación no transcurre suavemente de la idea al éxito, sino que en el camino hay gran cantidad de fracasos, sea porque las creaciones nunca fueron aceptadas por el público o porque la tecnología o nuevas ideas las volvieron rápidamente obsoletas.

La actividad de Perú Libre para imponer una agenda fracasada ha empobrecido a todos los pueblos donde se ha aplicado, excepto, por supuesto, a quienes tenían el poder. Para ello, tipos como los Castro, Chávez o Maduro tenían que asegurar su permanencia indefinida.

Hace unos días vi un volante con la convocatoria al “I Curso Regional de Formación Política”, dirigido a dirigentes y militantes de Perú Libre. Las fotos de Cerrón, Castillo y Bellido ilustran la invitación, pero es el primero el que presenta el curso, con un texto confuso en el que sostiene que la “lucha de clases camina al margen de nuestra voluntad” y que “el hombre debe adecuar sus hábitos… a las circunstancias de innovación permanente que hoy vive el mundo”.

A pesar de mencionar la innovación, el contenido del programa incluye títulos tan rimbombantes como obsoletos “filosofía idealista y materialista”, las “tres fuentes del marxismo”, “el manifiesto comunista”, “el ideario del partido marxista-leninista”, y con ese marco la convocatoria concluye con la recolección de firmas para una Nueva Constitución.

Su lenguaje e ideas obsoletas la hacen merecedora de un lugar destacado en el Museo del Fracaso. Y, si continúa enfrentando a los peruanos entre sí, acaso también, en el de las Relaciones Rotas.