[Opinión] Pablo Vilcachagua: ‘Tik, Tik, Boom’, un musical con cuenta regresiva [Reseña]

El 2021 fue uno de los mejores años para Andrew Garfield. El actor británico de 38 años estuvo en boca de todos por su participación en Spiderman: No Way Home, donde su rol junto a Tobey Maguire fue fundamental para el éxito de la cinta. Sin embargo, su mayor logro quizás lo consiga el próximo 8 de febrero cuando se anuncien a los nominados para los Oscar, donde aparece como uno de los favoritos. Y este hecho no se lo debería a su papel como el personaje arácnido sino a Tik, Tik... Boom!, la película- musical estrenada hace unas semanas con pocos reflectores, pero que se viene alzando como una de las más aplaudidas por la crítica.

La película dirigida por Lin-Manuel Miranda, cuenta la historia del reconocido compositor estadounidense Jonathan Larson, quien dedicó su vida entera a escribir un gran musical para Broadway, un espectáculo innovador alejado de lo convencional. Durante la cinta se escucha y se siente la desesperación del artista por terminar esa obra por la que ha apostado todo ya que espera también que su puesta en escena lo pueda sacar de la miseria en la que vive. En medio de ello, sus amigos y novia viven sus propios dramas. Todo mientras el sonido de la cuenta regresiva (tik, tik, tik..) avanza sin tregua desesperante.

La cinta nace de un unipersonal autobiográfico escrito por el propio Larson, quien falleció tempranamente a los 35 años debido a un aneurisma aórtico. Se trata de su tercer texto. El primero fue la celebrada Rent, escrita durante una década mientras el artista atendía las mesas del café Moondance Dinner. La producción fue catalogada como ‘la ópera rock de los noventa’, goza de ser el undécimo espectáculo de mayor duración en la historia de Broadway y tuvo una adaptación al cine. A Rent le siguió un musical de ciencia ficción que nunca se llegó a producir (Superbia) y un unipersonal basado en este fracaso, titulado inicialmente Boho Days, aunque luego adaptado como Tik, tik...Boom!

Volviendo a la cinta, se trata de un merecido y conmovedor homenaje a la vida de Larson, conocido no solo por su talento irreverente, sino por introducir temas sociales a sus obras, como el multiculturalismo, la adicción o la homofobia. Garfield, quien en entrevistas ha comentado que interpretar al compositor fue una forma de hacer catarsis por la muerte reciente de su madre, logró captar su histrionismo, mostrar sus sueños, miedos y frustraciones. Además, el actor se luce en el canto junto a otras estrellas como Vanesa Hudgens. Por lo pronto, Garfield ya se se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de una Comedia/musical y no nos sorprendería que en los próximos meses termine con un Oscar bajo el brazo. Tik, Tik...Boom! está en Netflix.





