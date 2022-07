Pocos sectores tan golpeados en el país como el hidrocarburífero. Y es que a pesar del enorme potencial que alberga nuestro territorio, la producción petrolera a duras penas supera los 40 mil barriles diarios o la mitad de lo que extraíamos el 2007. Solo producimos la cuarta parte de lo que consumimos, debiendo importar más de 200 mil barriles diarios adicionales a un costo que este año podría superar los $7 mil millones de dólares (petróleo y derivados).

La inacción, cuando no la pésima gestión del Ejecutivo, viene agravando esta crisis. No de otro modo puede entenderse la insistencia en que los lotes del noroeste, cuyos contratos vencen en los próximos años, pasen a ser operados por Petroperú, empresa que no tiene ni la experiencia ni el personal, y menos los recursos para realizar las inversiones requeridas.

Recordemos que la estatal enfrenta una situación financiera sumamente delicada en razón de la enorme deuda que arrastra por la modernización de Talara (la mayor inversión pública en la historia del país), y los extraños manejos de su anterior administración, hoy investigada por supuestos actos de corrupción.

Este año, las agencias crediticias redujeron la clasificación crediticia de la empresa y el Gobierno tuvo que extenderle un crédito de S/750 millones para que honre sus compromisos con proveedores. ¿Qué sentido tiene, entonces, meter a Petroperú a operar lotes e invertir los recursos de todos los peruanos en un negocio de alto riesgo? Ninguno.

Mucho más provechoso resultaría que el gobierno se ocupara de mantener la operatividad del Oleoducto Norperuano (ONP). A pesar de ser una infraestructura crítica nacional, el ONP ha venido sufriendo sabotajes y cortes periódicos, además de la ocupación ilegal de sus estaciones de bombeo ante la pasividad de las autoridades. En la misma línea, debería abocarse a cumplir los compromisos pendientes con los grupos nativos en las zonas productoras e implementar el plan de cierre de brechas sociales.

