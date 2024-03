El secreto para alcanzar tus metas financieras no está en acumular dinero, sino en hacer que este te genere ganancias. Hay diversos productos de inversión que te ayudarán a proteger tu dinero mientras este trabaja contigo.

Solemos conocer mucho sobre la cultura del ahorro, pero no necesariamente nos sentimos cómodos con el mundo de las inversiones. Para aquellos que desean empezar a invertir el primer paso es hacerse la siguiente pregunta: ¿qué quiero lograr con este dinero? Vivir mi jubilación tranquila, comprar una casa, pagar estudios en el extranjero, proteger este dinero hasta fin de mes o financiar la educación de mis hijos. Seguido de esto, uno debe definir el tiempo en el que quiere lograr este objetivo: la cuota inicial de la casa debe ser pagada a fin de año, mi jubilación pasará en 10 años, mi hijo empieza la universidad en tres años. Y finalmente, debemos preguntarnos qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir: soy una persona que va a mirar su inversión al término del periodo, o soy una persona que va a estar revisando diariamente mi inversión y me incomodan las fluctuaciones. Estas tres respuestas me van a permitir junto con un asesor de inversiones de la institución de mi preferencia, elegir productos de inversión que se ajusten a mi necesidad.

Los fondos mutuos ofrecen una gran variedad de productos de inversión enfocados en diversas necesidades y perfiles. Desde los más conservadores e inmediatos hasta productos de mayor volatilidad para un plazo largo. Por ejemplo, si eres una persona que nunca ha invertido y que además prefiere que su dinero esté, puedes participar de fondos mutuos conservadores a plazos definidos que aseguran tu capital y un retorno mínimo en tres, seis o 12 meses. Por otro lado, si eres alguien que está buscando inversiones de dos a tres años y estás interesado en que tu inversión te dé un flujo de dinero cada tres meses de manera estable, tienes a tu disposición fondos que te pagan dividendos periódicos y otros que invierten a mediano plazo en instrumentos financieros del extranjero. Por último, si buscas un importante crecimiento de tu capital y estás cómodo asumiendo alta volatilidad, puedes suscribir en un fondo mutuo altamente diversificado que invierte en acciones e industrias innovadoras con un horizonte de inversión mayor a los cuatro años.

El mercado de fondos mutuos en el Perú ha crecido más de 20% desde mitad de 2023 lo que los ratifica como una de las mejores opciones en este momento para que tu dinero trabaje contigo.

