Fue un discurso poco organizado, con una estructura bastante floja en el concepto de que no hay una visión país, hacia dónde quiere llevar el país la presidenta, cómo queremos ser en los próximos años. Es un ofrecimiento de millones para todos los sectores, pero no me queda la sensación de que haya una planificación en el gobierno de que miremos cosas urgentes y cosas a mediano y largo plazo. Ha tenido una oportunidad de oro para deslindar con dos áreas que son sumamente importantes para el país, como son corrupción y salud.

Ahí podría haber dicho cosas concretas sobre qué hacer en Essalud para deslindar con la corrupción. Su expresidenta de Essalud la acusa directamente de corrupción. Podría haber marcado distancia con claridad en este tema, no lo hizo. Te hace ver que la salud no es importante en su gestión. Lo que ha hecho ver es que está inaugurando centros de salud, que posiblemente tengan años de desarrollo de otros gobiernos. Hay un pequeño discurso sobre el tema del cáncer.

En esos dos aspectos: corrupción y salud, que podrían haber sido una bandera en este discurso, no lo ha hecho. En las 72 páginas, tres horas, no lo ha hecho. En salud tendría que haber asegurado la compra de medicinas que tanta falta hacen al país. Ella está a cargo de dos sectores que más o menos manejan el 80% del acceso a los servicios de salud, por lo tanto, a las medicinas. El Minsa y Essalud hoy carecen de la mayoría de medicamentos. Tiene siete meses en el cargo, y en muchos lugares no hay ni paracetamol.