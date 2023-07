¿Qué pasaría si mañana ocurre un terremoto en Lima y no tenemos nuestra mochila de emergencia lista porque no la preparamos a tiempo? Seguramente nos lamentaremos por no tener alimentos, agua o insumos de primeros auxilios, y sintamos frustración por haber actuado de manera negligente al dejar expuestas y desprotegidas a nuestras familias.

Lo mismo ocurre con las entidades públicas del gobierno nacional, como ministerios y unidades ejecutoras, gobiernos regionales y municipalidades si es que no preparan y aprueban oportunamente sus planes de prevención y reducción de riesgos de desastres en los que se señalan las acciones y actividades para evitar o reducir situaciones graves, y con ello proteger no solo a los 33 millones de peruanos y peruanas que viven en sus jurisdicciones, sino también sus medios de vida y el patrimonio estatal.

La pandemia por el COVID-19 tomó al mundo moderno por sorpresa, y ocasionó más de 15 millones de muertes en todos los países. Nosotros perdimos a más de 220 mil compatriotas.

El ciclón Yaku, pese a que fue advertido, ha ocasionado al menos 69 muertes en nuestro país a la fecha, y dejó más de 10 mil damnificados. Producto de este fenómeno meteorológico, que trajo consigo lluvias y epidemias, perdieron la vida otras 432 personas contagiadas por dengue, entre confirmados y en investigación.

Para ninguno de estos casos, totalmente previsibles, el Estado estuvo preparado; así se evidenció en cerca de 1,400 municipalidades provinciales y distritales que no aprobaron su plan de prevención de riesgos de desastres 2021 y 2022, a pesar de las alertas que sobre la materia les notificó la Contraloría General de la República.

Ahora, la Organización Meteorológica Mundial ha dado inicio oficial a un fenómeno aún más grande, que es El Niño Global, y que viene ocasionando altas temperaturas y alteraciones meteorológicas, que irán aumentando durante los últimos meses de 2023 y primeros meses del próximo año.

Me pregunto: ¿el Estado, y hablo de cada entidad nacional, regional y local, está preparado para proteger a sus ciudadanos?, ¿cuántas entidades ya cuentan con su plan de prevención y reducción de riesgos de desastres para salvar vidas?

Desde la Contraloría, hemos desplegado nuevamente equipos de auditores en 850 entidades públicas nacionales, regionales y locales para supervisar que cada una de ellas cuente con su plan de prevención y reducción de riesgos y desastres, entre otros planes específicos para la preparación, respuesta y rehabilitación ante la inminencia del fenómeno climático.

Recordemos que el Ejecutivo anunció que se destinarán 1,446 millones de soles solo para actividades de prevención en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, donde El Niño Global afectará con mayor gravedad. Sin embargo, otras regiones, como Cusco, también se verían afectadas debido a una sequía hídrica producto del fenómeno de El Niño.

Estamos en emergencia; no es momento de desviar la mirada de lo realmente importante. El Niño Global nos debe encontrar preparados y, aunque la mochila del Estado sea muy pesada, solo actuando de manera eficiente, oportuna y efectiva podemos superar lo que esperemos que sea solo el presagio de un riesgo inminente. De lo contrario, podrían morir miles de compatriotas y perderse miles de millones de soles en infraestructura pública y privada.

Depende de todos nosotros evitar que esto suceda. Manos a la obra. No hay tiempo que perder.