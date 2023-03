[OPINIÓN] Nelson Shack: “Ministerio de Infraestructura: prevención y rehabilitación”.

La evidencia ha demostrado que necesitamos mejorar las capacidades del Estado en la ejecución de inversiones de los proyectos medianos y grandes y, sobre todo, aquellos de alta complejidad.

Analicemos tres ejemplos. Primero, veamos lo que ha pasado con el proceso de reconstrucción con cambios. Es claro que, luego de seis años o cinco, quitando el 2020 por el COVID-19, no haber logrado reconstruir íntegramente la infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño Costero de 2017, cuyo avance es menor al 70%, ni haber logrado construir las obras para la gestión de 17 ríos, cinco quebradas y siete drenajes a fin de evitar las inundaciones que hoy volvemos a presenciar, evidencia que algo no ha funcionado bien.

Un segundo ejemplo. En el año 2022 dejamos de gastar más de 18 mil millones de soles en inversiones a pesar de la enorme brecha de infraestructura pública que tenemos.

A nivel de gobiernos regionales se ejecutó solo el 67% de su presupuesto en inversiones, mientras que en los gobiernos locales esta cifra alcanzó el 63% de sus recursos disponibles; incluso en el caso del gobierno nacional, con todo el soporte que tiene, se dejó de gastar el 10% de su presupuesto.

Y, por último, la existencia de 1,874 obras públicas paralizadas a diciembre del año pasado por más de 21 mil millones de soles y a las que les falta invertir como 10 mil millones para terminarlas (si se decide reactivarlas, claro está). Todo ello nos confirma que no estamos gestionando bien las inversiones públicas.

Peor aún, si a eso le agregamos que la pérdida por corrupción e inconducta funcional en 2022 en el rubro de inversiones públicas fue casi 7 mil 400 millones de soles –es decir, perdimos 16 de cada 100 soles que gastamos en inversiones–, es más que evidente que se necesita tomar medidas profundas y radicales para mejorar sustancialmente la calidad y cobertura de la inversión pública.

Ante este ciclo de constantes ineficiencias que solo profundizan las brechas sociales e inundan al país, consideramos viable reflexionar en la creación de un Ministerio de Infraestructura, que adopte decisiones al más alto nivel y que concentre las competencias en diversas y amplias materias que permitan resolver problemas operacionales tan concretos como la calidad de los estudios y expedientes técnicos, la tramitación de permisos y licencias, el saneamiento físico y legal de los terrenos, la gestión de interferencias, el planeamiento territorial, la ejecución de las obras en los tres niveles de gobierno, entre otros.

¿Sería generar más burocracia? No. Por el contrario, sería administrar con mayor eficacia, integrando las competencias hoy dispersas en diversos ministerios, entidades y programas, absorbiendo la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pronied, el Programa Nacional de Inversiones en Salud - Pronis, el Programa Sub Sectorial de Irrigaciones - PSI de Agricultura, Provías Nacional de Transportes y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU de Vivienda, y para ello este nuevo ministerio debe contar con personas idóneas, técnicamente calificadas y bien remuneradas, con estabilidad respecto al ciclo político, y que operen con reglas especiales para ejecutar efectivamente los proyectos medianos y grandes así como las megaobras, y centralizarlas en una sola organización con todas las competencias técnicas y legales que prevengan los errores y horrores en la administración pública, en la gestión de los recursos, y que reactiven y concreten lo que durante años y bajo el actual modelo no ha funcionado en desmedro de todo el país.

No dejemos que la ineptitud y la indolencia, que se revelan en los ciclones, lluvias y huaicos, sigan devastando a nuestro país.

No cedamos a los intereses de sectores que, a pesar de haber sido evidenciado que el sistema actual no responde, pretenden ahora mantenerlo.

¡Tomemos la decisión hoy!