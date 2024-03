Si el Estado no trabaja sostenidamente por otorgar una educación de calidad, se perjudica a alrededor de 6.7 millones de escolares que regresan a clases y enfrentan condiciones deficientes como una infraestructura inadecuada, falta de servicios básicos, retrasos en la entrega de materiales para el alumno o incluso escasez de docentes. Estas condiciones los hacen más vulnerables mientras se preparan para competir en un mundo cada vez más moderno, tecnológico y globalizado.

Y es que nuevamente evidenciamos que los colegios públicos carecen de condiciones e importantes instrumentos de gestión para una enseñanza planificada y coherente.

Sumado a ello, nuestros escolares están a merced de los desastres naturales porque las autoridades y funcionarios no han previsto planes de prevención y atención de desastres. Igual de grave es el problema de la infraestructura: más del 50% de colegios presenta riesgos en paredes y techos, y el 58% en el cerco perimétrico, algo que es importante para dar seguridad a la institución educativa.

Colegios sin una plana docente integral, sin Internet, sin cuadernos de trabajo, sin psicólogos, servicios higiénicos, sin mesas ni sillas para profesores y alumnos —así no sea la totalidad—, no puede ser un problema de todos los años. Es previsible y su solución depende de la programación adecuada a cargo de los responsables, incluso en lo presupuestal.

Todo ello fue evidenciado por los equipos de auditores de la Contraloría General como resultado de su despliegue en varias regiones del país, que incluyó una muestra representativa de instituciones educativas entre el 15 de febrero y el 8 de marzo, en un operativo nacional que concluyó apenas tres días antes del inicio de clases. Esos problemas son alertados cada año por la Contraloría General, que registra in situ la realidad en los centros educativos, evidenciando que el Estado peruano no asume la necesidad de planear acciones con tiempo suficiente para evitar que se produzcan.

Hay que elevar la voz. Es crucial que la clase política, a nivel nacional, regional y local, preste atención al futuro de nuestros niños y evitar que lleguemos a un punto de no retorno en la calidad educativa. Tenemos en nuestras manos el futuro del país.

Todo parte de tener la voluntad, de actuar con integridad, saber organizarse; porque recursos hay, pero hay que saber cómo gestionarlos a tiempo y ejecutarlos. Sin ir muy lejos, solo en 2023, se dejaron de gastar, por ejemplo, en términos de obras, más de 16 mil millones de soles, lo cual confirma la ineficiencia en la gestión de la capacidad de gastos.

Esperemos que el Estado pueda corregir la problemática vista en los primeros meses de inicio del año escolar; esa es la finalidad del control gubernamental, que se subsanen prontamente las situaciones alertadas y comunicadas por la Contraloría General en sus informes.

¿Quiénes podrían beneficiarse de un Estado siempre ineficiente e ineficaz? Aquellos contratados a dedo o irregularmente para “reconstruir” colegios que muchas veces terminan paralizados; aquellos a los que se les comprarán laptops por millones de soles que finalmente no funcionarán adecuadamente porque no cuentan con planes de datos, es decir, aquellos que aprovechan las debilidades del Estado. ¿Queremos tener niños y niñas que no puedan defenderse en un futuro más competitivo? ¿Qué país tendríamos?

Asegurar que nuestras jóvenes generaciones puedan enfrentar un futuro competitivo en igualdad de condiciones es el desafío del Estado en su conjunto. Mejorar la calidad de la educación y cerrar brechas en esta materia beneficia a TODO el país porque tendremos mejores ciudadanos y comprometidos con el Perú; mejores padres de familia, que es donde nace la formación de la persona; y, sobre todo, mejores profesionales que saquen adelante a nuestra nación. No olvidemos nunca que los niños de la escuela pública son el Perú, y su futuro depende de que estemos a la altura de su dignidad y sus sueños.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.