El presidente Pedro Castillo, que no responde preguntas de la prensa sobre crisis prematuras, objetivos prioritarios, u otros asuntos coyunturales, cuando finalmente decide expresarse ante distintas comunidades, habla de la discriminación contra “su gobierno”, “su gabinete” por ser “parte del pueblo”. A propósito del uso permanente de la palabra “pueblo”, el jefe de Estado parece olvidar que los problemas de su gestión se originan en el seno de su propio entorno.

Cómo explicar que su controvertido primer ministro (de inaceptables expresiones misóginas) sale orondo a anunciar que le pide la renuncia a su cuestionado ministro de Trabajo, Iber Maraví, el dueño de Perú Libre (sentenciado) destaca la decisión y el presidente dice que no cambia ministros porque “no aceptará que le pongan la agenda” quienes no “son del pueblo”. ¿A quién le dice? ¿A su primer ministro? ¿A Vladimir Cerrón? ¿A la oposición? ¿A quién no votó por él?

A cuatro semanas de asumir el mando , lo único cierto es que todo alrededor de Pedro Castillo, y varios de sus ministros, es absolutamente incierto. Los ciudadanos, que somos parte del pueblo peruano, seguimos mirando absortos qué facción (cerronistas, castillistas, moderados, independientes) parece pujar más para mantener el puesto y la cuota de poder.

Castillo debe dejar de desconfiar, dejar que lo orienten, que lo aconsejen en el manejo gubernamental aquellos que saben de gestión pública, desideologizarse y desligarse por completo de los filosenderistas, marxistas y leninistas trasnochados que lo único que buscan es su tajada de poder para mandarnos al diablo como pueblo, como país de distintas sangres y como ciudadanos que lo único que buscamos es no retroceder, sino avanzar y mejorar la calidad de vida de las mayorías.

Hoy Bellido y Francke deben sustentar el Presupuesto General de la República. Los números son exactos y son expresión inequívoca de lo posible. Ahí es donde la cháchara termina y choca con la realidad.

VIDEO RECOMENDADO

Además, su machismo leninismo le pasa factura a Bellido. Y, se exigirán dos dosis para quienes quieren hacer su vida con normalidad.