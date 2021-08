[Opinión] Mónica Delta: Santo y seña: carnet del partido

Queda claro. No importa si no tienes experiencia, capacidad de gestión en la administración pública, si tienes incompatibilidad con el cargo, conflicto de intereses, investigaciones por apología del terrorismo, lavado de activos, organización criminal y demás. A la sola presentación de la foto con Vladimir Cerrón, o probada inscripción en el partido de gobierno, o aporte certificado para pagar reparación civil del sentenciado secretario general de Perú Libre, tienes una enorme posibilidad de tener un cargo bien remunerado en el Poder Ejecutivo.

Para muestra, algunos botones. Ya sobre controversias y críticas a varios miembros del gabinete se ha hablado mucho, comenzando por el pedido de varias bancadas (incluyendo a las que no fueron sus adversarios políticos) de que el primer ministro Guido Bellido renuncie. Me refiero a aquellos puestos que requieren capacidades profesionales y éticas para asumir el reto y darle soporte a la autoridad política para que, al menos, no meta la pata, y nótese que no estoy hablando de abrir rendijas para actos de corrupción.

Vamos al punto con nombres y apellidos. El flamante director del MTC (uno de los ministerios que más dinero manejan en su presupuesto), Alberto Falla, cuya empresa le dio la “revisión técnica” al camión GLP que explotó en enero de 2020 en Villa El Salvador, donde murieron 35 peruanos. El designado jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien fuera investigado por presunto lavado de activos y organización criminal, en 2018, por el entonces fiscal y actual ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, a quien se le acusa de incompatibilidad en el cargo por no haber renunciado a tiempo al asumir la cartera. En el MTC también se cuestiona la designación como secretario general de Mario Rubio Uriarte, quien fue sentenciado por atropello. A la PCM se ha designado a Braulio Grajeda, quien creó cuenta mancomunada para recolectar dinero para pagar la reparación de Vladimir Cerrón, dinero que hoy investiga la Fiscalía en el caso Los Dinámicos del Centro. Podríamos seguir con más nombres, pero es evidente que lo que prevalece en esas designaciones no son sus capacidades ni experiencia, sino su lealtad partidaria, muy lejos de los mejores intereses del Perú.

Aquí, la “palabra de maestro” de que se “buscaría a los mejores” quedó devaluada.