[Opinión] Mónica Delta: La cuadratura del círculo

Maratón de nulidades, de apelaciones, de discusiones sobre la idoneidad del JNE; la decisión del colegiado de declarar infundadas todas las causas presentadas por Fuerza Popular; una representación, de los que se sienten afectados, en el edificio de la OEA (Washington) pidiendo una auditoría internacional cuando su propia misión ha asegurado que el proceso electoral se realizó entre cauces normales; la lideresa del fujimorismo en Palacio pidiéndole al presidente, por escrito, que entidades supranacionales auditen la votación, lo que parecería improbable pues en caso de que aceptara estaría admitiendo una presunción de fraude que, hasta ahora, no es posible probar mínimamente. Todo es francamente agotador, casi, casi como insistir en la “cuadratura de un círculo”. Este clima, además de agudizar desconfianzas y un sentimiento de hartazgo entre una población partida literalmente en dos, nos condena a no ver alguna luz de esperanza.

Los “victoriosos” con afanes de aplastar a los vencidos, y estos, con sangre en la cara y deseos de una venganza que motivarían cualquier salida, incluso antidemocrática, buscando “bajarse” a un eventual ganador. Todo mal. Los líderes (ojalá surjan) en el gobierno y en la oposición deben ser capaces de elevar sus intereses a tal punto que puedan leer exactamente por lo que el país ha votado. Quiere cambios, no posturas radicales. Quiere mejorar su vida, no refundaciones que nos regresen al pasado y al ostracismo. Quieren ser tratados con dignidad, con oportunidad en la atención, no mendigar decisiones estatales. Si se han ofrecido barbaridades en campaña, es hora de ser honestos y mejorar lo que ha funcionado, revisar y cambiar lo que ha generado esta postergación estructural, sin buscar más divisiones que las que tenemos en todos los niveles precisamente cuando debíamos celebrar nuestro bicentenario como república.