[Opinión] Mónica Delta: La Cosa Nostra

El presidente que dice que “no ve televisión”, inmediatamente después de propalado un reportaje en Punto final, destituye por tuit al ministro de Salud, quien fue pillado en un pitufeo de dinero en efectivo que tenía en su despacho, utilizando trabajadores de confianza para depositar cantidades pequeñas e iguales a la cuenta de su exconviviente. El eufemismo que utilizó el titular de Justicia sobre este acto irregular, sospechoso, revelado por la prensa, es que fue un “error administrativo”. Han pasado 72 horas y desde la “hiperactiva” respuesta digital y aún (hasta la hora de escribir esta columna) no hay reemplazo en un ministerio tan importante como es el de Salud.

Será el cambio 75 dentro del gabinete en 14 meses de Pedro Castillo en Palacio. Comprobado está que los votos en el Congreso para evitar una vacancia a cambio de “cuotas” de poder en la función pública, principalmente en Perú Libre, es un compromiso que no romperá el inquilino de la casa de Pizarro, a pesar del juego de molestias y cacareo de su fundador, Vladimir Cerrón, en las redes sociales. Esos 16 votos valen puestos en la administración pública; quién podría dudarlo... Por supuesto, hay otros, aquellos ‘Niños’, que parecen negociar, a “destajo” y por obras, sus votos. Hasta el momento queda claro que el discurso de Castillo, Torres y sus incansables ministros defensores es “juntos como hermanos” llamados a la unidad: ‘mientras pido que se olviden de todo el pasado reciente, obstruyo investigaciones, apelo a la discriminación histórica e insulto insistente y de manera sistemática a jueces, fiscales y a periodistas de medios masivos’. Estrategia pura y dura para evitar no responder a la justicia. Los obispos católicos –nadie puede soslayar su influencia– piden una transición política y una salida creativa a la crisis. El cardenal Pedro Barreto ha ido más allá refiriéndose a los signos de corrupción, a que Castillo debe irse porque “lo único que ha hecho es ser un estorbo para la democracia”. Hay un enfrentamiento paralelo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el peor momento, y lo que puede desencadenar un descontento a gran escala es un inminente desabastecimiento de gasolina. El MEF les debe a los mayoristas desde hace seis meses; Petroperú –el mayor proveedor del país–, quebrada, casi in articulo mortis. No tiene crédito para importar productos refinados y Talara está paralizada. Y... ya viene la misión de la OEA.

¡Que Dios nos coja confesados!