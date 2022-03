Gobierno y oposición han resultado lagartos del mismo pozo. El país no discute hoy nada importante. Todo apunta a una lucha por la sobrevivencia de una clase política encabezada por Pedro Castillo, precaria, sin la mínima capacidad, y sin ningún afán superior. El cuarto gabinete de Castillo recibe una confianza con mucha desconfianza, a la que seguirán pedidos de censura de varios de sus miembros, comenzando por el titular de Salud, que resultó una vergüenza.

La izquierda no sale de su obtusa mirada maniquea, y la derecha, tiene una miopía que acalambra. La impunidad sigue siendo la garantía de la repetición que nos ha traído a esta condición pesimista. El presidente, dentro de un círculo vicioso con las cada vez más frecuentes visitas nocturnas de Cerrón, no tiene remedio. Solo busca mantenerse en el cargo a como dé lugar, negociando lo que sea necesario.

El Congreso, al otro lado, tiene a los que se levantan y se acuestan soñando con una vacancia, a los que negocian sus votos por obras, y a los que defienden este régimen para seguir amamantando del poder. El ciudadano común, el tantas veces mentado “pueblo”, les importa poco o nada.

El Estado sigue siendo un botín. Los gobernadores, con pocas excepciones, tienen una gran propensión a “meter uña” con obras inconclusas, no prioritarias, no proyectadas a la necesidad de sus pobladores. Total, nada pasa. El Estado sigue indefenso ante los saqueadores. Los sistemas de control no funcionan, y ahora menos. Los sistemas de contrataciones y adquisiciones van de mal en peor, y, en el horizonte cercano, poco o ningún interés de afrontar verdaderamente los cambios estructurales que el Perú necesita, con gente capacitada e idónea para realizarlos. En fin, estamos en una espiral de involución que nos puede llevar al “carajo”, perdonen “el francés”.