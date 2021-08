Aunque el “dueño” de Perú Libre parece omnipresente, proactivo, reactivo, dando la sensación de que mueve todos los hilos del gobierno, incluyendo la voluntad presidencial, mi impresión es que a Pedro Castillo le conviene que la energía crítica se concentre en el eje Cerrón-Bellido-Bermejo, y que a él lo perciban como una fuerza que se “defiende” del ímpetu radical.

Sin embargo, hay indicios claros que nos indican que también podría ser parte de un solo ideario. En Punto final, nuestro colega Carlos Hidalgo buscó frases centrales de campaña de Cerrón y Castillo, en 2016 y 2021 respectivamente, que resultaron idénticas, casi como “dos gotas de agua”.

El asunto es que el silencio del presidente suena más que las estridentes palabras de sus allegados, y tiene un impacto mucho más negativo porque esa “ausencia de verbo y argumento”, esa ausencia de liderazgo, podría entenderse como claras limitaciones en el conocimiento de la administración pública. O, mucho peor, como una búsqueda de ganar tiempo mientras colocan a gente de su confianza, sin pizca de idoneidad, en puestos de decisión clave, lo que podría ser irreversible y volver ingobernable al país.

El presidente recibe al contralor, al defensor del Pueblo, dando alguna imagen de institucionalidad, y, el mismo día, posterga (sin nueva fecha) la reunión con el presidente del BCR, pero recibe, a esa hora, a Virgilio Acuña Peralta, pagador de la reparación civil del sentenciado Antauro Humala. ¿Alguien entiende?

Los agentes económicos esperan decisiones que den tranquilidad. Una de las principales podría ser la permanencia de Julio Velarde y la designación de miembros del directorio de esta entidad que maneja la estabilidad monetaria. ¡Y le mandan decir con el ministro de Economía “por ahora no, joven”!.

Entretanto, el canciller, exguerrillero, aparece en declaraciones señalando que Sendero Luminoso es un invento de la CIA; Bermejo (congresista) se jacta de que si al Parlamento no le gustan sus ministros: ¡chau, Congreso!; y el premier hace su show burlándose de periodistas, sin responder a los cuestionamientos de fondo sobre los funcionarios designados –algunos no duraron ni un día, otros tienen investigaciones serias–, que no tienen ni el mínimo de preparación para tales encargos. Así estamos, “camaradas”.