[Opinión] Mónica Delta: Algoritmos del miedo

El gran enemigo de una democracia frágil es sumergirnos en burbujas de iguales que solo alimentan nuestro deseo de escuchar aquello con lo que estamos de acuerdo y no con lo que no estamos de acuerdo, con lo que nos da miedo, con lo que nos provoca incertidumbre. Es necesario bajar el ruido de los extremos y concentrarnos en no caer en la degradación de descalificar al otro por ser distinto a mí, por pensar distinto a mí, por ser parte de una realidad completamente distinta a la mía. El analista Mauricio Saravia decía hace unos días en RPP que los fenómenos sociales no son lineales y, cuando quieren ser interpretados por datos “puros y duros”, no nos conducen al reflejo de una realidad históricamente compleja y desigual como la nuestra, no refleja nuestras identidades que no son una sola, ni de lejos.

A pocos días del bicentenario, más allá de quienes conduzcan los destinos del Perú, seguimos buscando una república que se quedó en el camino como un edificio sin terminar, abandonado y en litigio. En pleno siglo XXI, en el que las redes sociales muchas veces sobreinforman, malinforman, repiten una y otra vez mentiras “creíbles”, y otras tantas son producto de competencia de egos y mecanismos de reafirmación de ecos que construyen microclimas políticos, sociales, donde los algoritmos atrapan tu miedo, apelan a lo más instintivo de tus emociones, a lo más primario para someter tu pensamiento, y lo que generan es una desconexión con la realidad que se vuelve cada vez más peligrosa.

Al leer estas líneas, podrán pensar que falta la crítica a los medios masivos de comunicación. La decisión de verlos, leerlos o escucharlos, o no, es libre, pero, sobre todo, cada uno de los que son parte de un medio masivo puede ser sometido al marco de la ley. Puede ser denunciado si una afirmación califica como una difamación. En las redes, la proliferación de noticias falsas se encubre en grandes “inteligencias” artificiales o manipuladoras con fines específicos, utilizando la repetición multiplicada de afirmaciones sin un mínimo contraste y utilizan los datos que tú mismo le provees para que determinen con claridad a qué le temes, tus debilidades y tus intereses.