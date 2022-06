Pocas reformas pueden tener un impacto sobre todo el sistema político como la bicameralidad y la reelección parlamentaria.

Sobre la bicameralidad se ha objetado que pueda votarse nuevamente al haber sido rechazada por el 90.51% en el referéndum de 2018. Al respecto, la prohibición está prevista en el artículo 43 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. La ley señala que en caso de rechazarse una propuesta no podría modificarse en los dos años siguientes, plazo que ha transcurrido en exceso. Pero ese argumento sería limitante si fuera una iniciativa ciudadana. No fue el caso. El proyecto de bicameralidad rechazado fue presentado por el Poder Ejecutivo. Por lo demás, la consulta no fue sobre la bicameralidad sino sobre una propuesta especifica.

En la región solo Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam tienen congresos unicamerales. Algunas ventajas del bicameralismo están relacionadas con mayor deliberación y control. Así las leyes y otras decisiones políticas contarán con votaciones de dos cámaras elegidas con criterios diferentes. Regularmente, un criterio poblacional corresponde a la Cámara de Diputados, mientras que el criterio territorial al Senado. Es importante que el Senado tenga un enfoque nacional frente a uno local de Diputados. El diseño será por ello fundamental. Dos cámaras permiten un mayor control político que es esencial en la democracia.

Respecto de la reelección parlamentaria inmediata, también es necesario revertir una contrarreforma. Solo Costa Rica y Perú la prohíben. Toda reforma debe partir de un diagnóstico. En el Perú lo que hubo es renovación, más bien las carreras políticas y reelección inmediata son la excepción. Ello ocurre en un contexto de volatilidad. La reelección contribuye a contar con congresistas con más experiencia en la función, así como a la rendición de cuentas por parte de los electores.

¿Son la solución a la crisis política? Ninguna reforma aislada lo es. El mejor marco normativo no sería suficiente para un mejor funcionamiento de la política en el Perú sin el compromiso de los actores políticos para construir políticas públicas eficientes y ejercer control político sobre su implementación.

Nuevamente la bicameralidad y la restitución de la reelección parlamentaria están en la agenda y pueden concretarse si contribuimos a un debate público que priorice los temas de fondo y señale lo que puede mejorarse. Pueden no ser reformas populares, pero tendrán un efecto positivo en el sistema político.

