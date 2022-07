Me pareció, en general, un mensaje sin prioridades, pero para poder contrastar esto lo primero es pensar en cuál es la obligación constitucional que tiene el presidente, no solo de asistir sino de dar una exposición sobre la situación del país en ese momento. Ojo que este mensaje no es solo del presidente Castillo porque, de acuerdo a la Constitución, este mensaje es aprobado por el Consejo de Ministros, de manera que hay una responsabilidad por los aciertos, pero también por omisiones.

Además, culpa a la prensa, a la que durante este año muchas veces se le ha ignorado, cuando no se ha maltratado a reporteros. Se queja de la información cuando él mismo no ha tenido una comunicación con los medios. Un reporte mínimo a la prensa regularmente hubiera sido una forma de lograr que sus “éxitos” sean propalados, según lo que él deseaba.

Es importante recordar que no hay democracia que se sostenga sin libertad de prensa, en el Perú hemos visto que los grandes temas de corrupción han sido descubiertos a través de la prensa. En el Congreso, en los últimos años, muchas de las comisiones investigadoras y las mociones de interpelación se sustentan en denuncias de la prensa, entonces la función de control institucional también se ha fortalecido a partir de lo que la prensa ha investigado y denunciado. No hay democracia sin control, ese control político puede ser institucional o social y la libertad de prensa se fundamenta en un derecho esencial como es la libertad de los ciudadanos para informarse y con ello formar opinión, de manera que solo en gobiernos populistas se dan ataques hacia la prensa.

Existe una preocupación muy grande, vemos que el Estado se excusa y no es capaz de brindar los servicios básicos, como es el acceso a la salud, seguridad, orden público, etc. Cómo podemos celebrar que Petroperú va a explotar después de 26 años el Lote 192, si vemos que no hay prioridades. Somos los ciudadanos quienes deberíamos exigirlas.