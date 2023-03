Al menos 23 partidos políticos tuvieron representación parlamentaria entre 2001 y 2021. Con alta volatilidad y fragmentación creciente, solo dos partidos lograron representación en los seis congresos elegidos en ese período. Los congresos suelen ser el espejo de sus partidos políticos. Contar con partidos institucionalizados no es una tarea que dependa de una reforma legal. De hecho, desde que se publicó la ley de partidos políticos, una de las modificaciones más recurrentes ha sido la de los requisitos para inscribir nuevas organizaciones políticas.

Los partidos políticos deberían canalizar demandas ciudadanas y los conflictos que se dan en las sociedades heterogéneas como la nuestra. La insatisfacción por demandas no atendidas es una de las razones por las que la mayoría suele votar por partidos nuevos en cada elección. Idealmente, los partidos forman cuadros que los proveen de técnicos para ocupar cargos cuando asumen responsabilidades en cualquier nivel de gobierno.

En las elecciones de 2021 de los partidos políticos inscritos, participaron 20; la mitad lograron representación en el Congreso. Al término del proceso electoral, 15 partidos perdieron la inscripción por no participar o no conseguir escaños. De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas, actualmente hay 17 partidos inscritos y ocho en proceso de inscripción. Hay otro grupo que ha realizado una reserva de denominación para iniciar el trámite. Para ello deben pasar por convocar a 24,800 afiliados que integren comités de 50 afiliados ubicados en 66 provincias, en 20 departamentos. No debe presentarse más de un comité por provincia. Estos son algunos de los requisitos, acompañados de múltiples peripecias anecdóticas que relatan quienes han logrado inscribir o reinscribir un partido político. No es fácil ni barato. Es posible que, si las elecciones se realizan de acuerdo con el cronograma electoral vigente, en abril de 2026 tengamos que elegir entre una treintena de partidos políticos, unos conocidos y otros que participarían por primera vez. Las organizaciones políticas que presenten candidatos deben contar con inscripción vigente al momento de la convocatoria al proceso electoral, 270 días antes.

Para evitar la dispersión, una alternativa es aplicar la ley a fin de que, a través de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, solo compitan los partidos que obtengan al menos 1.5% de votos del padrón electoral. Otra alternativa es que se logren alianzas entre quienes tengan ofertas políticas –o posiciones ideológicas–semejantes.