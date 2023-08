[OPINIÓN] Milagros Campos: “Guatemala y Ecuador: gobernar sin mayoría parlamentaria”

El domingo 20 se realizaron la segunda vuelta electoral en Guatemala y las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en Ecuador. Los resultados preliminares en el caso de Ecuador y la definición del balotaje en Guatemala muestran que sus presidentes gobernarán sin mayoría parlamentaria.

En el caso de Ecuador, las elecciones anticipadas sucedieron a la muerte cruzada invocada por primera vez por el presidente Lasso, quien fuera electo en segunda vuelta en 2021. Si bien invocó la causal de “grave crisis política y conmoción interna”, enfrentaba un juicio político por imputaciones que lo vinculaban indirectamente a actos de corrupción. Lasso gobernaba sin mayoría; la bancada de gobierno fue menor al 10% de escaños. Como lo hemos vivido en el Perú, las crisis presidenciales con términos de mandato anticipados no solucionan el problema de gobernabilidad si no se abordan los problemas más profundos.

Las elecciones ecuatorianas han estado marcadas por la violencia. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no es un hecho aislado. Lo describe Juan Francisco Camino en una reciente columna: “Yo crecí en un país pacífico, donde no había miedo de ir a las urnas, donde hacer política, tal vez, no era la mejor decisión, pero no te costaba la vida”. El balotaje se realizará el 15 de octubre entre la candidata del correísmo, Luisa González, y Daniel Noboa, asambleísta de 35 años, hijo del empresario Álvaro Noboa, quien intentó llegar a la presidencia en cinco elecciones. Noboa no es propiamente un outsider, pero hasta hace unas semanas no parecía tener opciones reales; su crecimiento inesperado sorprendió. En cualquier caso, quien gobierne lo hará sin mayoría, con un 40% de escaños del correísmo y 14% de la alianza ADN, que llevó a Noboa como candidato. El juego de la oposición será clave.

En Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres perdió el balotaje frente al diputado Bernardo Arévalo. No son pocos los retos que enfrenta, con un Congreso muy fragmentado en el que su partido solo cuenta con el 14% de escaños.

Ecuador y Guatemala enfrentan escenarios de baja gobernabilidad si no logran coaliciones, en contextos en los que deben implementar políticas públicas eficaces para enfrentar los problemas existentes que amenazan la democracia y, como lo muestran experiencias recientes, mantenerse en el poder. Otros países logran mayorías y aplican políticas eficaces, pero copando todas las instituciones llamadas a ejercer algún tipo de control, sacrificando con ello la democracia.