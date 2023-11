Voluntad Transformadora, la ONG senderista en Trujillo no solo adoctrinaba adultos, jóvenes y niños en la ideología proterrorista de Abimael, también planeaba asesinatos selectivos contra civiles. Para la Dircote (PNP) esta célula activa, esta incubadora de extremistas es parte del Movadef, y su detenido jefe un mando político excarcelado (y supuestamente “rehabilitado”). ¿Por qué esta revelación no concita la atención ciudadana? Entre otros motivos, por la subestimación de los peligros.

Desde que surgió y se supo del Movadef en 2009, ciertos sectores vendieron a la población la idea de que este organismo solo constituía una apuesta “política y democrática” alejada del senderismo primigenio violento y terrorista. Tratando de contrabandear una “reconciliación” forzada de los peruanos con sus antiguos y relanzados agresores, se vendió a un “inofensivo” Sendero Luminoso “político” al que incluso había que darle oportunidad en el sistema político legal o “volvería a atentar contra la democracia”. El chantaje en acción. Esto sirvió, además, para expandir el acomodado relato (vía una prensa activista) de que los peligros contra las libertades y la democracia ya no estaban en la extrema izquierda, sino solo en la extrema derecha. Por supuesto, esto sirvió al prosenderista Castillo y al castrochavista Cerrón para hacerse de la presidencia disfrazados de “males menores” en 2021. Este triunfo significó también la reivindicación del senderismo y otras fuerzas agresivas tan solo contenidos por el cálculo coyuntural. Luego del autogolpe del 7D de 2022 mostraron su real naturaleza descarrilando violentamente las protestas.

El hecho de que el senderismo reciclado no recurriera a los métodos de violencia del pasado, no excluyó sus avances vía otras formas menos abiertas de agresión. Por ejemplo, ¿a cuántos potenciales líderes democráticos y sociales han intimidado en los últimos años (sobre todo en la conflictividad antiminera) en costa, sierra y selva socavando la libertad política? Este “Sendero político” pues ya no ponía coches bomba, no te disparaba, pero te amenazaba a no participar, a no contradecirlos. Este método de amedrentamiento con fines políticos (y crematísticos) también es una forma de terrorismo.

Durante buen tiempo Sendero Luminoso ha sido un punto ciego o porque no se vio o porque no se quiso ver. El proceso de extremización (no de radicalización) hacia la violencia política o el terrorismo táctico se alimenta precisamente de esa autoprovocada ceguera que desestima todos los riesgos.

