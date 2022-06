La actual crisis política ha puesto casi en estado terminal al gobierno y al Congreso. En menos de un año ambos poderes del Estado han dilapidado su credibilidad. La gran mayoría de la gente no los quiere, no confía en ellos y los considera incapaces de llevar las riendas del país. Existe un amplio consenso de que nuestros gobernantes no dan para más y que la solución inmediata debe ser un adelanto de elecciones, tanto para la Presidencia de la República como para el Parlamento.

Es más, diversos sectores políticos lo consideran inevitable como paso inicial para salir de la crisis, incluso la propia presidenta del Congreso ha expresado estar de acuerdo en que se vayan todos. Pero entre esas voces, muchas consideran que antes de nuevas elecciones debe trabajarse una reforma política que garantice que unos meses después de electas las nuevas autoridades, no volvamos a estar en la misma situación que vivimos hoy.

Es probable que tengan razón, pero el gran problema es que muchos de quienes piden reforma política son los mismos que han generado una de las más agudas crisis políticas que se recuerden, y que, además, pretenden acomodar las reglas electorales para mantener el statu quo que justamente nos ha llevado a la actual crisis.

Es verdad que una reforma política es fundamental para caminar hacia una estabilidad, pero si los encargados de hacerla van a ser justamente los responsables de la situación actual, el futuro cercano no aparece muy promisorio. También es cierto que adelantar elecciones generales sin reforma política tampoco garantiza nuevas autoridades que nos permitan superar esta crisis. Siempre existe el riesgo de estar peor.

¿Cambiamos primero las reglas del juego, o cambiamos primero los jugadores? Estamos, pues, enfrentados a un círculo perverso del que la única manera de salir será prohibiendo que los jugadores sean quienes hagan las reglas del juego. Por ahora, algo que se ve lejano y difícil.

