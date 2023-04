Según Osiptel, más de 4,500 celulares son robados a diario en el Perú. Casi 1 de cada 10 peruanos ha sufrido el robo de dinero o de celular, nueve de cada 10 sienten que pueden ser víctimas de la delincuencia en cualquier momento, y tres de cada cuatro piensan que la seguridad ciudadana es el problema principal en su calidad de vida. Hoy que 17 millones de peruanos manejamos billeteras digitales, y que las aplicaciones bancarias han multiplicado sustancialmente su alcance, el celular ha adquirido un atractivo especial para la criminalidad al almacenar nuestros datos personales, contactos, y nuestro acceso a redes sociales y, especialmente, a nuestras cuentas y servicios bancarios.

La ampliación y conveniencia de los servicios digitales ha cambiado también el espacio de seguridad en el que nos desenvolvemos. Por ello, es muy importante hacer un uso responsable del equipo celular con la finalidad de proteger nuestra información personal y financiera.

Prevenir es fundamental; por ello, es importante mantener un nivel de alerta concordante con los lugares que frecuentamos y las actividades que realizamos. Se trata de estar más atentos en el transporte público, en lugares con mucha gente o en zonas de la ciudad donde no nos sintamos del todo seguros. No es de ninguna manera conveniente mostrar el equipo celular o dejarlo a la vista más de lo estrictamente necesario. Utilizar el celular mientras caminamos por las calles de la ciudad o incluso mientras nos transportamos facilita el arrebato del equipo, una de las modalidades más comunes de robo.

Proteger tu información personal y financiera es una forma de prevención igualmente fundamental. Mantener actualizados el software y las aplicaciones, utilizar contraseñas seguras y robustas, y cambiarlas con frecuencia incrementa tu seguridad. Utilizar tu huella digital o reconocimiento facial para desbloquear tu celular y ponerle una clave PIN a tu SIM (véase: https://n9.cl/h7vorf) mejora notablemente la seguridad de tu información. Igualmente, habilitar los servicios de localización en tu celular puede ser de mucha utilidad para coordinar con las autoridades al momento de presentar una denuncia.

Ahora, si eres víctima del robo de tu celular, ten siempre en consideración que tu integridad física es lo primero y más importante. Actúa con tranquilidad, no opongas resistencia, no enfrentes al delincuente, recuerda que en muchos de los casos estas personas están armadas. Comunícate inmediatamente después con tu entidad financiera, con la finalidad de solicitar el bloqueo de tus tarjetas, cuentas y/o usuarios de aplicaciones financieras. Recuerda que los números de contacto los encuentras en la página web de la entidad financiera o en el reverso de tu tarjeta de débito o crédito. También valida la existencia de posibles operaciones no reconocidas, con la finalidad de ingresar el reclamo respectivo.

Comunícate también con tu operadora de telefonía para reportar el delito y bloquear tu línea y el equipo. Denuncia el robo ante la Policía Nacional del Perú tan pronto como te sea posible; puedes realizar la denuncia de manera virtual —en el siguiente enlace: https://n9.cl/2gq3s—, y no olvides cambiar las contraseñas que han sido expuestas.

Antes, durante y después actúa con responsabilidad. La seguridad de tus datos personales y financieros está, literalmente, en tus manos.